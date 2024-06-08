AASM Hammer – це розробка французької компанії Safran Electronics & Defense. Ця високоточна керована авіабомба перебуває на озброєнні Франції з 2007 року.

Франція заявила про передачу цих бомб на початку 2024 року. Загалом, Париж планує передати Україні близько 600 таких бомб протягом року – по 50 на місяць.

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Натомість французькі зброярі запевняють, що здатні виготовляти більше – близько 90 таких бомб на місяць. Необхідне лише «зелене світло» від уряду Франції. Наразі ведуться перемовини щодо збільшення темпів виробництва.

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AASM Hammer

AASM Hammer – це не просто бомба, а модульна система озброєння класу "повітря-земля". Її основою є звичайна некерована бомба, до якої додається комплект, що перетворює її на високоточний боєприпас. За схожим принципом працюють і американські JDAM-ER, які також постачаються Україні.

Модифікація звичайних авіаційних бомб до боєприпасів такого рівня має багато переваг.

По-перше, під час виготовлення немає необхідності витрачати ресурси на створення самої бомби, адже за основу беруться звичайні авіаційні бомби, виготовлені раніше у великих обсягах. Загалом, ідея створення керованих авіабомб логічна – з розвитком систем навігації й створення модуля наведення вдалося створити гібрид ракети зі звичайною авіабомбою, який відзначається точністю влучання й відносно невисокою вартістю у порівнянні з деякими типами ракет. А це означає й зменшення витрат на утилізацію існуючих, традиційних боєприпасів, які після модернізації набувають нових якостей і властивостей і посилюють оборонний потенціал країни. Такий підхід здешевлює вартість самого боєприпасу, адже необхідне лише виготовлення та проєктуваня самого комплекту модифікації для бомби.

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По-друге, модульність таких систем дозволяє модернізувати бомби різних калібрів, а також встановлювати різні системи наведення «розумної» бомби, залежно від типу бойової задачі. Схоже, що розробки західних конструкторів підштовхнули й російських військових до розробок різних типів плануючих, або керованих авіабомб, які російська армія тепер активно використовує у війні проти України. І хоча російські зразки не відрізняються подібною точністю влучання, вони здатні завдавати серйозної шкоди як військовій, так і цивільній інфраструктурі.

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Французька керована авіабомба ААSM Hammer

AASM Hammer у базовій комплектації – це керована бомба, що складається з трьох частин: носового модуля з системою наведення, хвостового модуля з оперенням і ракетним прискорювачем і самої бомби. Встановлення цієї системи модернізації перетворює звичайну 250-кілограмову бомбу на керовану, з дальністю польоту понад 70 кілометрів. Система наведення AASM Hammer має інерційну систему та GPS-навігацію, а вдосконалені варіанти можуть мати додаткове інфрачервоне або лазерне наведення для ще більшої точності удару.

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Завдяки GPS-наведенню AASM Hammer може вражати цілі з максимальною точністю до 10 метрів. Якщо ж використовувати лазерне наведення, то, як показали випробування, AASM Hammer влучає у ціль з відстані у 50 кілометрів з максималним відхиленням до 1 метра. Для розуміння: бомба Mk 82 або BLU-111 подібної ваги має зону ураження 80 на 30 метрів, а покращені версії мають ще більшу зону ураження – 240 на 80 метрів. Отже, навіть максимально можливе відхилення у 10 метрів аж ніяк не врятує російських окупантів.

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Зараз Франція передає Україні комплекти AASM Hammer на базі 250-кілограмової авіабомби, але існують вже розроблені версії, що базуються на 125, 500 та 1000-кілограмових бомбах. Тож за потреби Україні можуть бути поставлені потужніші варіанти цих високоточних бомб.

Бомби AASM Hammer першочергово розроблялись для французьких винищувачів Dassault Rafale та Mirage 2000D, але завдяки уніфікації вони також можуть використовуватися й іншими літаками країн НАТО. Аби не чекати на постачання західних літаків, Україна оперативно пристосувала свої МіГ-29, Су-27 та Су-24 для використання AASM Hammer, що дозволило знищувати ворога цими бомбами вже зараз.

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Передача подібної технологічної зброї вкрай важлива для України. Використання високоточних бомб із дальністю польоту 70 кілометрів знижує ризики для пілотів українських Повітряних сил, адже така дальність пуску дозволить не наближатися надто близько до лінії фронту й дасть час на виконання протиракетних маневрів у разі пуску по літаку ракет ППО. Це вкрай важливо на фоні невеликої кількості одиниць бойової авіації, наявних зараз в України.

Українські військові успішно застосовують AASM Hammer ще з початку березня 2024 року. Першим використанням стала бомба, скинута на окупантів на Авдіївському коксохімічному заводі. Згодом, ймовірно, саме AASM Hammer знищила командний пункт росіян на Херсонщині.