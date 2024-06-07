Естонія надасть черговий транш до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 400 тисяч євро. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

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Естонія надасть Україні 400 тисяч євро

Раніше Естонія вже перераховувала до Фонду підтримки енергетики України 50 тисяч євро. 

Крім внесків до Фонду, з початку повномасштабного вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 т.

Серед наданого обладнання – два силових трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.

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У Фонді підтримки енергетики України вже майже 500 млн євро внесків

У Міненерго зазначили, що загалом сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) до Фонду становить понад 495 млн євро.

Раніше про це також повідомляв Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 млн доларів внесків задекларувала Австралія, про внесок у 42 млн євро оголосила Швеція", – зазначав Шмигаль.

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