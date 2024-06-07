На думку опитаних жителів столиці найбільше досягнення Віталія Кличка на посаді міського голови це електронні сервіси разом із застосунком «Київ Цифровий».

Про це свідчить рейтинг читачів The Village Україна.

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«Київ Цифровий» - найбільше досягнення Кличка

Застосунок «Київ Цифровий» відомий кожному киянину. У ньому можна отримати сповіщення про повітряну тривогу, заплатити за поїздку і паркування, підписати петицію і пройти опитування.

Вищезгаданий застосунок це частина ініціативи з технологізації життя в столиці ​​Kyiv Smart City. У її межах запустили картку киянина, електронний запис до дитячих садочків, моніторинг якості повітря тощо.

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Які досягнення Кличка увійшли до топ-3 на думку читачів The Village Україна

На другому місці ще один електронний сервіс – е-квиток на громадський транспорт. Під час десятирічної каденції Кличка Київ відмовився від разових жетонів у метро та паперових талонів у наземному транспорті.

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Замість них з'явились QR-квитки, транспортні картки та можливість безготівкової оплати. The Village Україна зазначає, що для завершення технологізації залишається ще кілька кроків: запровадити е-квиток у маршрутках, оптимізувати мережу маршрутів і вдосконалити систему тарифів.

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Читачі The Village оцінили збереження Київського велотреку як досягнення, варте третього місця. Віталій Кличко зберіг його від забудови. Велотрек відновили за міський кошт і відкрили у 2017 році.