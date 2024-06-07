«Уражено аеророзвідкою ДПСУ: новітні ворожі комплекси відеоспостереження «Муром», «Пергам», ретранслятор-підсилювач сигналу для ворожих безпілотників «Інкубатор», а також засоби радіоелектронної розвідки», - ідеться у повідомленні.

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Ця техніка дозволяла ворогу виявляти позиції українських військових і коригувати артилерійські удари по прикордонню.

Прикордонники знищили інженерну техніку росіян поблизу Вовчанська

Аеророзвідка Донецького прикордонного загону виявила та ліквідувала інженерну техніку РФ біля Вовчанська.

Про це повідомляла ДПСУ.

"Аеророзвідка Донецького прикордонного загону викриває та руйнує плани ворога з інженерного посилення позицій на Вовчанському напрямку", – зазначили в Держприкордонслужбі.

Як повідомляється, ворожу ціль виявили та знищили на одній з польових доріг точним влучанням FPV-дрона.