Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу Росія
СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу
Київ Пост
3г тому
Російські хакери атакували поштові скриньки французьких дипломатів Росія
Російські хакери атакували поштові скриньки французьких дипломатів
За матеріалами Укрінформ
3г тому
Росіяни вивезли 43 дитини з ТОТ до Росії на «відпочинок» - Лубінець Росія
Росіяни вивезли 43 дитини з ТОТ до Росії на «відпочинок» - Лубінець
Київ Пост
4г тому
У Конгресі США закликали визнати РФ державою-спонсоркою тероризму Путін
У Конгресі США закликали визнати РФ державою-спонсоркою тероризму
Київ Пост
9г тому
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