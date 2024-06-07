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Карикатури
Тимчасовий шлюб за розрахунком Путіна та Сі
Міжнародні відносини
Росія
Тимчасовий шлюб за розрахунком Путіна та Сі
Сергій Коляда про антиукраїнську та антизахідну вісь Москва-Пекін.
Сергій Коляда
| червень 7, 2024, 19:14
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Путін
Рік війни
Екологія
Китай
Контрнаступ
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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