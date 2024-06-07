Тривалі відключення електроенергії безпосередньо впливають на роботу телеком-мереж, оскільки обладнання мобільного та фіксованого зв`язку потребує стабільного енергопостачання. Київстар використовує усі технічні можливості, щоб максимально забезпечувати потреби абонентів навіть під час блекаутів. Зокрема, починаючи з 2022 року, компанія інвестувала понад 1 млрд грн., щоб зробити мережу більш енергонезалежною.

Станом на червень 2024 на базових станціях встановлено 113 тис. нових акумуляторів (далі - АКБ), що забезпечують роботу базових станцій до 4 годин без зовнішнього живлення. 2,3 тис базових станцій забезпечені генераторами, а це в чотири рази більше, ніж в ми мали у 2022 році. 50 тис. джерел безперебійного живлення (далі - ДБЖ) встановлено у 23 тис. багатоквартирних будинків для підтримання роботи послуги «Домашній Інтернет».

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Однак, будь-якому акумулятору потрібен час, щоб підзарядитись, а саме від 4 до 6 годин залежно від кількості встановлених АКБ для максимального зарядження. Для зарядження ДБЖ потрібно 8 годин безперебійної роботи. На жаль, наразі відключення світла мають непрогнозований характер як за кількістю відключень протягом доби, так і за тривалістю. Тому акумулятори не встигають заряджатись, і з такими графіками відключення телеком-оператори та провайдери фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечувати безперебійну роботу мережі, попри всі докладені зусилля.

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Незважаючи на всю критичність ситуації, компанія Київстар продовжує працювати над тим, щоб захистити мережу. Зокрема, усі визначені РНБО критично важливі об`єкти підключено до живлення від генераторів. Для забезпечення роботи генераторів за час повномасштабного вторгнення компанія вже використала понад 1,3 млн літрів дизпалива та 0,5 млн літрів бензину.

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Київстар продовжує підготовку до зими 2024–2025 року, здійснює додаткові закупівлі акумуляторів та збільшує парк генераторів. Зокрема, залучає генератори, надані корпоративними клієнтами. Також фахівці «Домашнього Інтернету» ініціювали заміну 5 тис. акумуляторів у тих ДБЖ, які були встановлені в першій хвилі, і додатково тестують нові типи акумуляторів, як-от LiFe, які швидше заряджаються, довше тримають заряд і розраховані на 5 тис. циклів перезаряджень. Уже восени їх будуть встановлювати на мережу.

Технічні спеціалісти, відповідальні за підтримку мережі, розпочинають роботу о п`ятій годині ранку, і для підтримки цілодобової роботи обладнання докладають максимально можливі зусилля, виїжджаючи з мобільними генераторами протягом дня на об’єкти для забезпечення роботи мережі. А мережу «Домашнього Інтернету» щоденно обслуговує ще 400 фахівців.

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Проте навіть попри всю відданість співробітників Київстар, підключити до автономної генерації усі без винятку об`єкти телеком-мереж технічно неможливо. Тому у випадках, коли відключення електроенергії є масштабними і довготривалими, компанія змушена встановлювати пріоритети у забезпеченні живлення базових станцій.

Ми сподіваємось на розуміння українців та зважене ставлення громадян до користування послугами зв`язку у випадках блекаутів. Важливо, щоб користувачі утримувалися від використання важкого контенту (перегляд відео, здійснення відеодзвінків) через мобільний інтернет під час блекаутів, тоді акумулятори на базових станціях зможуть працювати довше. Якщо у населеному пункті відсутня електроенергія, краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах. Також нагадаємо про послугу «Національний роумінг». У разі зникнення сигналу мобільної мережі свого оператора, абонент може спробувати скористатись мережею іншого оператора без додаткової плати і зміни номеру. Для цього в налаштуваннях мобільного телефону необхідно обрати автоматичний вибір мережі, а якщо смартфон не реєструється в мережах інших операторів, то обрати вручну іншу доступну мобільну мережу.

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