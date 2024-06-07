Україна та Туреччина домовилися про співпрацю у сфері реабілітації військовослужбовців.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Туреччина допоможе з реабілітацією українських військових

Відповідні домовленості досягнуті під час зустрічі заступниці міністра оборони Наталії Калмикової з послом Туреччини Мустафою Левентом Більгеном.

«Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації», – наголосила Калмикова.

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Вона нагадала, що нещодавно стартував пілотний проєкт з реабілітації військовослужбовців, мета якого – створити ефективний реабілітаційний простір за участю цивільних і військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування.

Заступниця міністра подякувала Туреччині за підтримку і співпрацю.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Литва надасть кошти для реабілітації українських військових

Уряд Литви схвалив виділення для України нового траншу фінансової допомоги на суму 12,7 мільйона євро. Зокрема, гроші буде виділено на проєкти та програми, пов'язані з відновленням України та реабілітацією військових.

На фінансування та реалізацію програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" планується виділити 10 млн євро.