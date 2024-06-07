Нідерланди виділять 400 мільйонів євро у шведський фонд з виробництва бойових машин піхоти для України.

Про це повідомляє De telegraaf.

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Уряд Нідерландів ухвалив рішення інфестувати 400 млн євро у фонд допомоги Україні

“Нідерланди інвестують 400 мільйонів євро у шведський фонд із виробництва бойових машин піхоти для України. Виробництво автомобілів має здійснюватись “в основному” у Нідерландах”, - заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Також уряд представляє план дій щодо нарощування оборонної промисловості Нідерландів. Наприклад, буде створено фонд стартапів на оборонному ринку, до якого міністерство оборони та мінекономіки внесли 25 мільйонів євро.

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Крім того, 54 мільйони євро буде інвестовано у розробку дронів для збройних сил Нідерландів.

Нідерланди виділять 54 мільйони євро на виробництво військових дронів

Міноборони Нідерландів інвестує 54 мільйони євро у розширення своїх потужностей з виробництва військових безпілотників, щоб допомогти Україні.

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Початок підготовки до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою буде останнім етапом перед початок переговорів про вступ цих країн до ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначив держсекретар оборони Крістоф ван дер Маат, ці кошти будуть спрямовані як для фінансування виробничих майданчиків, так і для подальшої підтримки досліджень у галузі дронів.

“Ми хочемо розміщувати замовлення на виробництво дронів, щоб допомогти Україні і задля розбудови нашої власної армії. За допомогою цих замовлень ми прагнемо створити екосистему для дронів у нашій країні”, - сказав він.

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