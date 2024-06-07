За матеріалами Служби безпеки України, 12 років тюрми отримав колаборант, який під час тимчасового захоплення Куп’янська Харківської області співпрацював з російськими окупантами та вступив до так званого “відділу МВС РФ”.

Про це повідомляє СБУ.

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Чоловіка, який допомагав росіянам патрулювати окупований Куп'янськ, ув'язнили

“Зловмисником є місцевий житель, який у період захоплення громади підтримав рашистів, а згодом вступив до місцевого “відділу мвс рф”, - ідеться у повідомленні.

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Там його призначили до складу патрульного підрозділу, що охороняв будівлі, в яких базувались угруповання російських загарбників.

Також зловмисник, разом з озброєними росіянами, обходив територію міста і шукав учасників руху опору.

Після звільнення Куп’янська колаборант намагався сховатися від правосуддя, змінюючи адреси тимчасового проживання.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Однак співробітники СБУ розшукали його та затримали у травні 2023 року в результаті стабілізаційних заходів у звільненому районі.

За матеріалами СБУ зловмисника визнали винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 12 років позбавлення волі.

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СБУ викрила ще 18 колаборантів, які працюють в російських органах влади на Луганщині

Перед українським судом відповідатимуть 18 колаборантів, які у 2023 році стали членами «советов муниципальных образований» на окупованій території Луганщини.

"Наразі «депутати» продовжують працювати на зміцнення окупаційної влади в захоплених населених пунктах та їх інтеграцію в політичну систему держави-терориста», - йшлося в повідомленні.

Переважна більшість «обранців» представляє прокремлівські політсили – «Єдина Росія» та Ліберально-демократична партія Росії. Серед колаборантів – троє депутатів Білокуракинської, Марківської, Міловської селищних рад 8 скликання, які зрадили Україну та перейшли на бік ворога.