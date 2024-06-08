Кабінет міністрів дозволив бронювати військовозобов'язаних через додаток «Дія».
Відповідну постанову ухвалили напередодні.
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«Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. Дія це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактора, а результат - за годину», - розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Спочатку онлайн-бронювання буде доступним для критично важливих підприємств і компаній, які працюють на потреби Сил оборони.
Далі цей перелік обіцяють розширити.
Як працюватиме бронювання в «Дії»
Подати заяву на бронювання співробітників зможе керівник, бізнес або установа якого мають право на бронювання співробітників.
- керівник подає списки військовозобов’язаних працівників, яких потрібно забронювати, та засвідчує заяву електронним підписом;
- система автоматично перевіряє, чи справді людина працевлаштована та чи є про неї дані в реєстрі Оберіг.
Результат перевірки буде протягом доби.
Керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі «Дія».
Працівник побачить те, що заброньований, у застосунку «Резерв+», або він може отримати паперовий документ.
Якщо в бронюванні відмовили, керівник також отримає про це сповіщення у своєму кабінеті в «Дії».
Очікується, що забронювати військовозобов'язаних через «Дію» можна буде на початку липня.
Уряд дозволив забронювати 100% працівників ОПК та енергетики
Керівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.
Уряд оновив підходи до бронювання працівників.
Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від шести місяців до року, а також дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.
90% рятувальників і поліцейських заброньовані
Уряд забронював 90% рятувальників та поліцейських.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, незаброньовані надзвичайники та правоохоронці мають вибір:
- 10% співробітників ДСНС, які підлягають мобілізації, можуть мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби;
- 10% незаброньованих поліцейських можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції.
Водночас у ДСНС забронювали всіх співробітників підрозділів оперативного реагування. Це пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери.