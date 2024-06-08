Кабінет міністрів дозволив бронювати військовозобов'язаних через додаток «Дія».

Відповідну постанову ухвалили напередодні. 

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«Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. Дія це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактора, а результат - за годину», - розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Спочатку онлайн-бронювання буде доступним для критично важливих підприємств і компаній, які працюють на потреби Сил оборони.

Далі цей перелік обіцяють розширити. 

Як працюватиме бронювання в «Дії»

Подати заяву на бронювання співробітників зможе керівник, бізнес або установа якого мають право на бронювання співробітників. 

  • керівник подає списки військовозобов’язаних працівників, яких потрібно забронювати, та засвідчує заяву електронним підписом;
  • система автоматично перевіряє, чи справді людина працевлаштована та чи є про неї дані в реєстрі Оберіг.

Результат перевірки буде протягом доби. 

Керівник отримає відповідь про бронювання працівника в кабінеті на порталі «Дія». 

Працівник побачить те, що заброньований, у застосунку «Резерв+», або він може отримати паперовий документ.

Якщо в бронюванні відмовили, керівник також отримає про це сповіщення у своєму кабінеті в «Дії». 

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Очікується, що забронювати військовозобов'язаних через «Дію» можна буде на початку липня. 

Уряд дозволив забронювати 100% працівників ОПК та енергетики

Керівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.

Уряд оновив підходи до бронювання працівників. 

Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від шести місяців до року, а також дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

90% рятувальників і поліцейських заброньовані

Уряд забронював 90% рятувальників та поліцейських. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, незаброньовані надзвичайники та правоохоронці мають вибір:

  • 10% співробітників ДСНС, які підлягають мобілізації, можуть мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби;
  • 10% незаброньованих поліцейських можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції.

Водночас у ДСНС забронювали всіх співробітників підрозділів оперативного реагування. Це пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери. 

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