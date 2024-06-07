За його словами, СБ надаватиме підтримку у спрощенні регулювання для початку нового будівництва та у покращенні захисту громадян, які купують нерухомість.

"Світовий банк надаватиме підтримку державному та приватному секторам у покращенні ринку житла в Україні. Відповідний меморандум підписали сьогодні", - поінформував Шмигаль.

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Про це повідомив глава уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані та віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсія Мора підписали меморандум про підтримку у покращенні ринку житла.

"Наше завдання — не лише відновити пошкоджене й зруйноване житло. А й модернізувати загальну житлову політику відповідно до стандартів ЄС", - зауважив Прем'єр-міністр.

Крім того, за його словами, Україна співпрацюватиме зі Світовим банком над створенням стимулів для приватних банків надавати доступні кредити українським сім’ям, щоб дедалі більше родин змогли придбати житло.

ЄБРР надасть Україні 300 млн євро на відновлення енергетики

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) передасть 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак.

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Надання Україні 300 млн євро передбачено меморандумом про взаєморозуміння, який нещодавно Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації", - зазначав очільник уряду.