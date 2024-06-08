Франція планує створити коаліцію партнерів, які готові відправити в Україну своїх інструкторів.

Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Парижі.

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Відправлення іноземних інструкторів в Україну

Французький лідер пояснив, що зараз Україна мобілізує багато людей і їх потрібно тренувати.

«Щодо інструкторів на території України, ми говорили про це 26 лютого, якщо ви пам’ятаєте. Зеленський і його міністр оборони чітко висловили потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей. Набагато ефективніше навчати їх на українській території. Це легітимний захід», - сказав Макрон.

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Він наголосив, що Франція не хоче ескалації з Москвою, але прагне допомогти Києву протистояти російській агресії.

Емманюель Макрон переконаний, що навчання українських військових на території України не є ескалацією, як це намагається трактувати Росія.

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«Тому коли Україна просить нас про навчання на своїй суверенній території мобілізованих солдатів, чи це ескалація? Ні. Це не надсилати європейських солдатів на лінію фронту, це визнати українську суверенність на її території», – додав французький лідер.

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За словами Макрона, таку ідею підтримує багато партнерів. Однак, про які саме країни йдеться - він не уточнив.