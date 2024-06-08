Франція планує створити коаліцію партнерів, які готові відправити в Україну своїх інструкторів.
Про це сказав президент Франції Емманюель Макрон під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Парижі.
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Відправлення іноземних інструкторів в Україну
Французький лідер пояснив, що зараз Україна мобілізує багато людей і їх потрібно тренувати.
«Щодо інструкторів на території України, ми говорили про це 26 лютого, якщо ви пам’ятаєте. Зеленський і його міністр оборони чітко висловили потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей. Набагато ефективніше навчати їх на українській території. Це легітимний захід», - сказав Макрон.
Він наголосив, що Франція не хоче ескалації з Москвою, але прагне допомогти Києву протистояти російській агресії.
Емманюель Макрон переконаний, що навчання українських військових на території України не є ескалацією, як це намагається трактувати Росія.
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«Тому коли Україна просить нас про навчання на своїй суверенній території мобілізованих солдатів, чи це ескалація? Ні. Це не надсилати європейських солдатів на лінію фронту, це визнати українську суверенність на її території», – додав французький лідер.
За словами Макрона, таку ідею підтримує багато партнерів. Однак, про які саме країни йдеться - він не уточнив.
Передача Україні Mirage 2000
На конференції з Володимиром Зеленським Емманюель Макрон також оголосив про початок навчання українських пілотів на літаках Mirage 2000, які Франція обіцяє надати Києву.
Тренування має розпочатися найближчими днями.
«Ми оголошуємо про постачання першої серії літаків Mirage 2000 і про початок підготовки пілотів-штурмовиків і механіків для обслуговування цього літака. Ми вирішили, що Франція укомплектує повністю, навчить персонал повної бригади в межах зусиль з регенерації українських сил», - заявив президент Франції.
Водночас він не назвав точну кількість винищувачів, яку може отримати Україна.
Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що Mirage французького виробництва - сучасні літаки, здатні ефективно виконувати бойові завдання, але для України в пріоритеті залишаються F-16.