Цієї ночі росіяни запустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59 та 13 «шахедів». 

Атакували з території російської Курської області та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

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ППО збила 9 з 13 «шахедів»

Сили ППО збили 9 ударних дронів та ракету Х-59. 

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

На Дніпропетровщині загинув чоловік

Над Дніпропетровщиною українські військові збили 2 «шахеди» - у Дніпровському та Синельниківському районах. 

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Крім того, дронами-камікадзе та з артилерії росіяни атакували Нікопольський район. 

Під ударом опинився сам Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. 

Загинув чоловік. 

Пошкоджені приватні будинки, комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт та адміністративна будівля. Зачепило лінії електропередач.

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О 5:30 ранку пожежу локалізували на площі 3200 квадратних метрів.

За добу ворог атакував 8 населених пунктів Запоріжжя

Протягом доби російські війська майже 300 разів ударили по Запорізькій області. 

Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. 

У більшості випадків ворог гатив з артилерії. Запустив понад сто безпілотників різної модифікації. 

З авіації окупанти вдарили по Гуляйполю та Новоандріївці.

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На Харківщині пошкоджені приватні будинки

Вночі росіяни обстріляли село Сеньково у Куп’янському районі. Пошкоджено приватний будинок.

Пізно ввечері вдарили по Шевченковому. Внаслідок ворожого обстрілу з БПЛА пошкоджено автомобіль. 

У Куп’янську через російську атаку постраждав чоловік. Пошкоджено 4 приватні будинки. 

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