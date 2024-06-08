Цієї ночі росіяни запустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59 та 13 «шахедів».
Атакували з території російської Курської області та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
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ППО збила 9 з 13 «шахедів»
Сили ППО збили 9 ударних дронів та ракету Х-59.
Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.
На Дніпропетровщині загинув чоловік
Над Дніпропетровщиною українські військові збили 2 «шахеди» - у Дніпровському та Синельниківському районах.
Крім того, дронами-камікадзе та з артилерії росіяни атакували Нікопольський район.
Під ударом опинився сам Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади.
Загинув чоловік.
Пошкоджені приватні будинки, комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт та адміністративна будівля. Зачепило лінії електропередач.
Нафтобаза в Ростовській області після атаки дронів СБУ горить понад добу
За добу ворог атакував 8 населених пунктів Запоріжжя
Протягом доби російські війська майже 300 разів ударили по Запорізькій області.
Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.
У більшості випадків ворог гатив з артилерії. Запустив понад сто безпілотників різної модифікації.
З авіації окупанти вдарили по Гуляйполю та Новоандріївці.
На Харківщині пошкоджені приватні будинки
Вночі росіяни обстріляли село Сеньково у Куп’янському районі. Пошкоджено приватний будинок.
Пізно ввечері вдарили по Шевченковому. Внаслідок ворожого обстрілу з БПЛА пошкоджено автомобіль.
У Куп’янську через російську атаку постраждав чоловік. Пошкоджено 4 приватні будинки.