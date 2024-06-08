Цієї ночі росіяни запустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59 та 13 «шахедів».

Атакували з території російської Курської області та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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ППО збила 9 з 13 «шахедів»

Сили ППО збили 9 ударних дронів та ракету Х-59.

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

На Дніпропетровщині загинув чоловік

Над Дніпропетровщиною українські військові збили 2 «шахеди» - у Дніпровському та Синельниківському районах.

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Крім того, дронами-камікадзе та з артилерії росіяни атакували Нікопольський район.

Під ударом опинився сам Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Загинув чоловік.

Пошкоджені приватні будинки, комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт та адміністративна будівля. Зачепило лінії електропередач.