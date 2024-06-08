Росія поскаржилася на атаку дронів цієї ночі.
У Міністерстві оборони країни-агресорки стверджують, начебто збили понад 20 безпілотників. Зокрема, над територією Ростовської, Бєлгородської, Брянської, Тульської та Астраханської областей РФ.
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Крим атакували безекіпажні катери
Крім того, Москва стверджує начебто в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери.
Вони, за твердженням російського Міноборони, прямували в напрямку Кримського півострова.
Вночі в соцмережах повідомляли про вибухи у районі Стрілецької бухти Севастополя.
Це підтвердив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. У своєму Telegram-каналі він написав, що в районі Стрілецької бухти «знищили безекіпажний катер».
За словами так званої влади окупованого півострова, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.
Водночас у місцевих Telegram-каналах публікують фото вибитих шибок та вікон внаслідок вибухової хвилі.
Українські морські дрони
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що безпілотні морські судна зможуть повністю домінувати над звичайними бойовими кораблями РФ.
За словами Буданова, Україна вдосконалює морські дрони, якими атакує російські кораблі та катери.
На них, зокрема, встановлюють системи для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також для нанесення ударів по узбережжях.
Голова СБУ Василь Малюк розповідав, що морські дрони Sea Baby, які почали оснащувати реактивною системою залпового вогню «Град», зможуть працювати як по наземних, так і по морських цілях.