За словами так званої влади окупованого півострова, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Це підтвердив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. У своєму Telegram-каналі він написав, що в районі Стрілецької бухти «знищили безекіпажний катер».

Вночі в соцмережах повідомляли про вибухи у районі Стрілецької бухти Севастополя.

Вони, за твердженням російського Міноборони, прямували в напрямку Кримського півострова.

Крім того, Москва стверджує начебто в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери.

У Міністерстві оборони країни-агресорки стверджують , начебто збили понад 20 безпілотників. Зокрема, над територією Ростовської, Бєлгородської, Брянської, Тульської та Астраханської областей РФ.

Українські морські дрони

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що безпілотні морські судна зможуть повністю домінувати над звичайними бойовими кораблями РФ.

За словами Буданова, Україна вдосконалює морські дрони, якими атакує російські кораблі та катери.

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На них, зокрема, встановлюють системи для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також для нанесення ударів по узбережжях.

Голова СБУ Василь Малюк розповідав, що морські дрони Sea Baby, які почали оснащувати реактивною системою залпового вогню «Град», зможуть працювати як по наземних, так і по морських цілях.