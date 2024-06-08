Від початку доби на фронті вже відбулося 34 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 11:00.

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Російські війська атакують у районі Вовчанська на Харківщині.

Напружена ситуація на Куп’янському напрямку. Сили оборони відбили атаку противника в районі Макіївки. Ще дві - поблизу Греківки й Невського - тривають.

Ситуація на фронті: російські війська атакують на кількох напрямках

Окупанти намагалися просунутися на Сіверському напрямку - в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки. Однак, успіху не мали.

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Армія РФ штурмує на Краматорському напрямку. На Лиманському - відбувається бій неподалік Тернів.

«На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського», - йдеться у зведенні.

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії поблизу Парасковіївки. Одну атаку успішно відбито. Бій триває.

Російські війська спробували покращити тактичне положення в районі Новопрокопівки на Оріхівському напрямку.

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На Придніпровському напрямку окупанти намагалися відтіснити наших захисників у районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку одна бригада ЗСУ стримує три російських

На Покровському напрямку військові 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади росіян.

Про це повідомляють Сухопутні війська.