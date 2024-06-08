Оновлено 12:30 Ранкова атака на аеродром у місті Моздок Північної Осетії є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела. Наслідки уточнюються. Дрони атакували аеродром «Моздок» в Північній Осетії У суботу зранку Північну Осетію вперше атакували безпілотники. Саме там розташований аеропорт, з якого злітають літаки, що атакують Україну. Очільник регіону Сергій Меняйло пише, що ціллю був військовий аеродром. Advertisement Він заявляє про три збитих дрони та повідомляє про «незначні руйнування» та згоряння. У соцмережах поширюють відео прольоту дрона з наступним вибухом.

Це перше офіційне повідомлення про атаку на Моздок від початку повномасштабного вторгнення. У місті розташований військовий аеродром, де базуються літаки МіГ-31К і Ту-22М3. Більше по темі Росія може стояти за пожежою на заводі оборонного концерну Diehl у Берліні Інформацію про наявність доказів причетності Росії до пожежі на заводі передали уряду Німеччини спецслужби дружніх країн. Наразі Берлін вивчає отримані розвіддані. Об'єкт розташований на відстані близько 1000 км від кордону з Україною.