Оновлено 12:30
Ранкова атака на аеродром у місті Моздок Північної Осетії є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.
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Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела. Наслідки уточнюються.
Дрони атакували аеродром «Моздок» в Північній Осетії
У суботу зранку Північну Осетію вперше атакували безпілотники.
Саме там розташований аеропорт, з якого злітають літаки, що атакують Україну.
Очільник регіону Сергій Меняйло пише, що ціллю був військовий аеродром.
Він заявляє про три збитих дрони та повідомляє про «незначні руйнування» та згоряння.
У соцмережах поширюють відео прольоту дрона з наступним вибухом.
Це перше офіційне повідомлення про атаку на Моздок від початку повномасштабного вторгнення.
У місті розташований військовий аеродром, де базуються літаки МіГ-31К і Ту-22М3.
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Об'єкт розташований на відстані близько 1000 км від кордону з Україною.
Крим атакували безекіпажні катери
Цієї ночі росіяни поскаржилися на атаку дронів. У Міноборони відзвітували начебто збили понад 20 безпілотників - над територією Ростовської, Бєлгородської, Брянської, Тульської та Астраханської областей РФ.
Крім того, в соцмережах повідомляли про вибухи у районі Стрілецької бухти Севастополя.
Москва стверджує начебто в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, які прямували в напрямку Кримського півострова.