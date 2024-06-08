Оновлено 12:30 

Ранкова атака на аеродром у місті Моздок Північної Осетії є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела. Наслідки уточнюються.

Дрони атакували аеродром «Моздок» в Північній Осетії

У суботу зранку Північну Осетію вперше атакували безпілотники. 

Саме там розташований аеропорт, з якого злітають літаки, що атакують Україну. 

Очільник регіону Сергій Меняйло пише, що ціллю був військовий аеродром. 

Advertisement

Він заявляє про три збитих дрони та повідомляє про «незначні руйнування» та згоряння. 

У соцмережах поширюють відео прольоту дрона з наступним вибухом.

Це перше офіційне повідомлення про атаку на Моздок від початку повномасштабного вторгнення. 

У місті розташований військовий аеродром, де базуються літаки МіГ-31К і Ту-22М3.

Росія може стояти за пожежою на заводі оборонного концерну Diehl у Берліні
Більше по темі

Росія може стояти за пожежою на заводі оборонного концерну Diehl у Берліні

Інформацію про наявність доказів причетності Росії до пожежі на заводі передали уряду Німеччини спецслужби дружніх країн. Наразі Берлін вивчає отримані розвіддані.

Об'єкт розташований на відстані близько 1000 км від кордону з Україною.

Крим атакували безекіпажні катери

Цієї ночі росіяни поскаржилися на атаку дронів. У Міноборони відзвітували начебто збили понад 20 безпілотників - над територією Ростовської, Бєлгородської, Брянської, Тульської та Астраханської областей РФ.

Крім того, в соцмережах повідомляли про вибухи у районі Стрілецької бухти Севастополя.

Advertisement

Москва стверджує начебто в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, які прямували в напрямку Кримського півострова.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу Росія
СБУ оголосила підозру у підтримці війни російському актору з відомого серіалу
Київ Пост
3г тому
Росіяни вивезли 43 дитини з ТОТ до Росії на «відпочинок» - Лубінець Росія
Росіяни вивезли 43 дитини з ТОТ до Росії на «відпочинок» - Лубінець
Київ Пост
4г тому
Росія може стояти за пожежою на заводі оборонного концерну Diehl у Берліні Росія
Росія може стояти за пожежою на заводі оборонного концерну Diehl у Берліні
Київ Пост
11г тому
Дрони вночі атакували чотири нафтобази в РФ – Генштаб Росія
Дрони вночі атакували чотири нафтобази в РФ – Генштаб
Тимур Дубовик
11г тому
Спонсорований контент
" Попередній ІSW проаналізував «теорію перемоги» Путіна у війні
Далі » Армія РФ атакує на кількох напрямках