Новопризначений посол України у Великій Британії Валерій Залужний вже завершує підготовку до роботи у Сполученому Королівстві.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Укрінформу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Призначення Залужного послом у Британії

«Цей процес вже наприкінці фінішної прямої», - сказав Кулеба у відповідь на запитання, коли новий посол розпочне роботу в Лондоні.

За словами глави МЗС, він розуміє підвищений інтерес до цієї теми.

Advertisement

«Але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави», - зазначив Кулеба.

Процедуру призначення Валерія Залужного послом України у Великій Британії запустили на початку березня.

9 травня Президент Володимир Зеленський видав відповідний указ.

Перед цим з'явився указ про звільнення Залужного з військової служби за станом здоров'я.

Відставка Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ

Президент Зеленський відправив генерала Валерія Залужного у відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року.

Замість нього новим Головнокомандувачем призначили Олександра Сирського.

Advertisement

Залужний після звільнення заявив, що «завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року, тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти теж разом».