В Одесі офіційно відкрили перший пляж у цьому сезоні. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Купатися дозволено на пляжі «Калетон». 

В Одесі відкрили пляж «Калетон»

«Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ «Одеса» наказ про доступ людей до моря», - написав Кіпер. 

Обласна влада розраховує, що цього року в Одесі та районі працюватиме близько 20 пляжів. 

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Також планують відкрити одну лагуну в Ізмаїльському районі.

Наголошується, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів та під час шторму від 2-х балів - перебування людей біля моря ЗАБОРОНЕНО!

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