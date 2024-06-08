В Одесі офіційно відкрили перший пляж у цьому сезоні.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Купатися дозволено на пляжі «Калетон».

В Одесі відкрили пляж «Калетон»

«Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ «Одеса» наказ про доступ людей до моря», - написав Кіпер.

Обласна влада розраховує, що цього року в Одесі та районі працюватиме близько 20 пляжів.