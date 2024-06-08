Зранку росіяни знову обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.
Дронами-камікадзе атакували Покровську громаду.
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Поранений рятувальник. Чоловік постраждав під час повторного удару.
Про це повідомили в ДСНС.
РФ завдала подвійного удару по Нікопольському району
Внаслідок атаки загорівся автомобіль.
Аби ліквідувати пожежу, на місце прибули надзвичайники. Саме в цей момент ворог підступно атакував рятувальників.
28-річний чоловік нині в лікарні. Його стан - тяжкий.
Російські війська обстрілюють мирні населені пункти
Цієї ночі росіяни атакували Україну ударними дронами. Наша ППО збила керовану авіаційну ракету Х-59 та 9 «шахедів».
Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.
Над Дніпропетровщиною українські військові збили 2 «шахеди» - у Дніпровському та Синельниківському районах. З артилерії та дронами окупанти атакували Нікопольський район.
Понад 10 разів від ночі росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Постраждали 5 громад області.
Двоє мирних жителів поранені через російські обстріли на Донеччині. Окупанти атакували 9 населених пунктів області. Зокрема, дві авіабомби скинули на Північне. У селищі пошкоджено 15 осель. Є руйнування також у Гродівці. Загалом внаслідок атак в регіоні пошкоджено шість десятків цивільних об'єктів. Більшість із них - це житлові будинки.
Сьогодні вдень з артилерії росіяни вдарили по Милівській громаді на Херсонщині. Загинула жінка. На момент атаки вона була у власному будинку.