Зранку росіяни знову обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Дронами-камікадзе атакували Покровську громаду.

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Поранений рятувальник. Чоловік постраждав під час повторного удару.

Про це повідомили в ДСНС.

РФ завдала подвійного удару по Нікопольському району

Внаслідок атаки загорівся автомобіль.

Аби ліквідувати пожежу, на місце прибули надзвичайники. Саме в цей момент ворог підступно атакував рятувальників.

28-річний чоловік нині в лікарні. Його стан - тяжкий.

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Російські війська обстрілюють мирні населені пункти

Цієї ночі росіяни атакували Україну ударними дронами. Наша ППО збила керовану авіаційну ракету Х-59 та 9 «шахедів».

Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Над Дніпропетровщиною українські військові збили 2 «шахеди» - у Дніпровському та Синельниківському районах. З артилерії та дронами окупанти атакували Нікопольський район.

Понад 10 разів від ночі росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Постраждали 5 громад області.

Двоє мирних жителів поранені через російські обстріли на Донеччині. Окупанти атакували 9 населених пунктів області. Зокрема, дві авіабомби скинули на Північне. У селищі пошкоджено 15 осель. Є руйнування також у Гродівці. Загалом внаслідок атак в регіоні пошкоджено шість десятків цивільних об'єктів. Більшість із них - це житлові будинки.