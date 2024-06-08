Польські фермери можуть заблокувати пункт пропуску «Шегині-Медика».

Про це попередила Держава прикордонна служба. 

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Поляки можуть розпочати свою акцію вже від завтра - 9 червня. Ймовірно вона триватиме до кінця вересня. 

«Шегині-Медика» можуть заблокувати на кілька місяців

«За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині». Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня», - йдеться у повідомленні ДПСУ. 

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У відомстві не уточнили, для яких транспортних засобів буде ускладнено рух. Цю інформацію обіцяють надати згодом. 

Блокада українського кордону

Цього тижня фермери блокували рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне».  

Обмеження тривало кілька днів. Свою акцію поляки розпочали у вівторок і вже в п'ятницю рух вантажівок відновили. 

У ДПСУ повідомляли, що наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі.

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