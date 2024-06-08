Російські війська знизили активність на Харківщині, але продовжують перегруповуватися та не полишають спроб просунутися вглиб області.

Про це сказав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наступ на Харківщині: яка ситуація в регіоні

«Попри відносне зниження активності на лінії фронту, росіяни продовжують перегруповуватись і здійснювати спробу просунутись у глиб області. Вовчанськ - точаться бої. Синьківка, Андріївка - постійні штурми. Не припиняються і обстріли», - сказав він.

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Керівник області зазначив, що росіяни вкотре зруйнували цивільну транспортну переправу в Старому Салтові. Її знову відновлюють.

За словами Синєгубова, через російські атаки у деяких населених пунктах на Куп’янському напрямку вже не залишилося людей. Адже ворог знищує українські міста та села, дотримуючись тактики випаленої землі.

Війська РФ активізувались на Лиманському напрямку

Російські війська продовжують бити по Харківщині керованими авіаційними бомбами. Трьома КАБами противник вдарив по Вовчанську. Ще одну бомбу скинув у район Старого Салтова.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 13:30.

Армія РФ активізувалася на Лиманському напрямку. Від початку доби Сили оборони відбили п’ять ворожих атак в районах Іванівки, Тернів, Торського та Макіївки. Ще одне боєзіткнення триває - окупанти штурмують позиції ЗСУ біля Невського.

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Найвища інтенсивність атак ворога на Покровському напрямку.

«Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 15. Бої тривають поблизу Новоолександрівки, Новопокровського і Невельського. Сім атак наші воїни відбили, ще вісім - тривають», - повідомили в Генштабі.

Також противник атакує на Краматорському, Курахівському та Времівському напрямках.

Двічі росіяни намагалися штурмувати поблизу Кринок на Придніпровському напрямку. Українські оборонці відбили ці атаки. У Генштабі запевняють, що ситуація контрольована.