«Дуже вагомий результат - те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину», - сказав президент.

Напередодні він обговорив ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

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Про таке заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Російській армії не вдалося реалізувати свою «харківську операцію» і це - вагомий результат.

Росіяни знизили активність на Харківському напрямку

Напередодні керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські війська знизили активність на Харківщині. Однак продовжують перегруповуватися та не полишають спроб просунутися вглиб області.

У Центрі національного спротиву Сил спеціальних операцій кажуть, що окупанти перекидають своїх військових з Херсонщини на Харківщину.

Такі дії противника там пояснюють відсутністю успіхів РФ на північному фронті.

«За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування «добровольчого батальйону маргелова», аби поповнити втрати», - йдеться у повідомленні ЦНС.

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Водночас місцевих мешканців під час обов’язкового оновлення даних в «військкоматах» окупанти агітують укладати контракт і погрожують примусовою мобілізацією.