Цього року Чехія планує підготувати чотири тисячі українських військових.
Навчання проходитимуть на чеській території.
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Про це заявила міністр оборони Чеської Республіки Яна Чернохова в інтерв’ю виданню CTK.
Навчання українських військових у Чехії
Чернохова нагадала, що торік навчання в Чехії пройшли чотири тисячі військових з України. Таку ж кількість воїнів планують підготувати й протягом 2024 року.
«Як тільки ми отримуємо інформацію, що зміна сформована, ми надаємо свої навчальні приміщення та інструкторів», - сказала міністерка.
Вона уточнила, що максимальна чисельність «зміни» - 800 військових.
Яна Чернохова зазначила, що немає потреби відправляти чеських інструкторів в Україну через географічну близькість двох країн.
«Від словацько-українського кордону до нашої Лібави кілька сотень кілометрів. Тому щодо Чехії я можу сказати, що наразі ми не плануємо і не планували нічого подібного на цей час», - сказала міністерка.
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Відправлення іноземних інструкторів в Україну
Раніше стало відомо, що Франція може сформувати коаліцію країн, які готові відправити в Україну своїх інструкторів.
Це підтвердив президент Франції Еммануель Макрон.
За його словами, таку ідею підтримує багато партнерів. Однак, про які країни йдеться - Макрон не уточнив.
Французький лідер наголосив, що Париж не хоче ескалації з Москвою, але прагне допомогти Києву протистояти російській агресії.