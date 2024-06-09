Чи бували ви коли-небудь у таємничому краї, де розташовані мальовничі озера, огорнуті сосновими лісами? Чи бажаєте ви поринути в казкові пейзажі України? Якщо так, то путь ваша до Шацьких озер. Це диво природи знаходиться на північному заході нашої країни, у Волинській області.

Шацькі озера – що це таке

Шацький національний парк — це унікальний природничий комплекс, що налічує в собі понад 30 озер, які розташовані посеред соснових лісів.

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Спокій та тиша на озері Світязь. Відпочинок від міської метушні. Фото: Вікторія Турич

Багато людей знають, лише декілька озер Шацької місцевості, проте кожне має свою неповторну красу та атмосферу. За нагоди відвідайте та подивіться кожне. Ми розповімо лише про деякі з них.

Світязь. Найпопулярніше та найвідоміше озеро Шацького національного природничого парку. Найглибше озеро України. Хоча його середня глибина 7.2 метри, проте сам берег мілководний та збільшується поступово. Вода в ньому кришталева, містить срібло та гліцерин. Саме рідкісні водорості кладофори, роблять озеро таким чистим, адже вони служать природним фільтром та збагачують воду киснем.

Велич та простір озера Світязь. Фото: Вікторія Турич

Люцимер. Третє за площею озеро серед групи «Шацькі озера». Люцимер славиться легендами та багатством своїх вод. Напевно, саме через це сюди прилітають різні птахи та з’їджаються місцеві рибалки. Тут водиться щука, судак, лящ, карась, короп, в’юн, лин та багато іншої риби.

Третє за площею озеро серед групи «Шацькі озера». Люцимер славиться легендами та багатством своїх вод. Напевно, саме через це сюди прилітають різні птахи та з’їджаються місцеві рибалки. Тут водиться щука, судак, лящ, карась, короп, в’юн, лин та багато іншої риби. Пісочне. Озеро має так само чисту воду, як і Світязь. Спуск тут пологий, дно піщане, а довкола сосновий ліс. Це ідеальне місце для відпочинку сім’ями чи компаніями. Адже саме озеро розташоване трошки осторонь інших, і тому має меншу кількість туристів.

На озері Світязь перші 100-200 метрів мілководдя, тож це чудове та безпечне місце для дітей. Фото: blog.pokupon.ua

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Чорне Велике. Донедавна тут відпочивали лише місцеві жителі. Проте нещодавно на березі озера зробили чудові умови для відпочинку. Піщаний пляж, великий пірс, волейбольний майданчик, бари та альтанки, що заманює все більше нових відвідувачів.

Донедавна тут відпочивали лише місцеві жителі. Проте нещодавно на березі озера зробили чудові умови для відпочинку. Піщаний пляж, великий пірс, волейбольний майданчик, бари та альтанки, що заманює все більше нових відвідувачів. Соминець. Озеро має незвичну видовжену форму, тому часто можна почути, що його називають «Неправильне озеро». На приозерній території водиться багато унікальних птахів. Тож це чудове місце для фотографій. Так само це озеро полюбляють рибалки, адже тут водиться багато різноманітної риби та ще й добре ловляться раки.

Захід сонця в Шацьку. Небо наповнилося неймовірними фарбами. Фото: Лія Власюк

Розваги на воді на Шацьких озерах

Шацькі озера це не лише пляжі та катамарани. Тут можна спробувати великий та різноманітний спектр цікавих та нових активностей. Кожен зможе відчути водну стихію з різних її сторін.

Сапи. Якщо ви колись хотіли спробувати серфінг, але боялися чи не було можливості. То катання на сапах це чудова альтернатива, але набагато безпечніша. Сап це дошка, яка тримається на воді. Суть полягає в тому, що вам необхідно встояти на воді, на цій дошці, керуючи веслом. Звичайно, можна гребти сидячи або лежачи, проте найцікавіше це серфити стоячи.

Якщо ви колись хотіли спробувати серфінг, але боялися чи не було можливості. То катання на сапах це чудова альтернатива, але набагато безпечніша. Сап це дошка, яка тримається на воді. Суть полягає в тому, що вам необхідно встояти на воді, на цій дошці, керуючи веслом. Звичайно, можна гребти сидячи або лежачи, проте найцікавіше це серфити стоячи. Байдарки або човни. Для тих, хто не любить екстриму, чи надає перевагу традиційному сплаву можна орендувати байдарки або човни. Необхідно зауважити, що для таких активностей необхідна більша сила та витривалість, тож перед бронюванням зважте всі за та проти.

Для тих, хто не любить екстриму, чи надає перевагу традиційному сплаву можна орендувати байдарки або човни. Необхідно зауважити, що для таких активностей необхідна більша сила та витривалість, тож перед бронюванням зважте всі за та проти. Дайвінг. Шацькі озера не мають коралів чи рифів, як в океанах чи морях. Проте найглибше озеро України — Світязь, так само має унікальний та цікавий підводний світ. Підводне плавання, так само, може стати захоплюючою пригодою.

Шацькі озера не мають коралів чи рифів, як в океанах чи морях. Проте найглибше озеро України — Світязь, так само має унікальний та цікавий підводний світ. Підводне плавання, так само, може стати захоплюючою пригодою. Віндсерфінг та кайтсерфінг. Нова та цікава активність, яку можна спробувати на Світязі. Запорукою вдалого віндсерфінгу являється вітер, адже в самій назві криється це слово (wind з англійської вітер). Суть полягає в тому, що необхідно спіймати пориви вітру й ковзати на дошці по водній гладі. На озері можна одразу ж замовити інструктаж, якщо ви ніколи не каталися на такому.

Віндсерфінг. Чудова можливість спробувати щось новеньке цього літа. Фото: blog.pokupon.ua

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Риболовля. Нагадаємо, що в Шацькі озера відомі багатством своїх вод. Тут можна зловити понад 30 різних видів риби. Так, як озера розташовані в Шацькому природничому парку, ловити рибу можна лише в спеціально відведених місцях. Там необхідно внести певну плату, а натомість вас забезпечать усім необхідним для риболовлі. Улов можна буде приготувати самому, або ж віддати спеціалістам для приготування смачної вечері.

Шацькі озера - ідеальні місця для риболовлі. Рибалити тут може кожен. Фото: bug.org.ua

Активності на землі

Волинська область багата не лише своїми озерами, але так само й лісами. Щоби побачити красу Шацького району та відчути особливий колорит краю необхідно переміститися на сушу. Тут вам запропонують різноманітні розваги залежно від часу, вподобань та екстремальності.

Пітбайки та квадроцикли. Цікава та захоплююча, але водночас брудна та екстремальна розвага. Це швидкісний та все прохідний вид транспорту, на якому ви зможете дібратися в різні куточки шацького краю. Маршрути розроблені так, щоб можна було розгледіти всю красу озер та лісів, а також побувати у незвичних місцях.

Цікава та захоплююча, але водночас брудна та екстремальна розвага. Це швидкісний та все прохідний вид транспорту, на якому ви зможете дібратися в різні куточки шацького краю. Маршрути розроблені так, щоб можна було розгледіти всю красу озер та лісів, а також побувати у незвичних місцях. Прогулянки. Можна спробувати різні види прогулянок: верхова їзда, поїздка на велосипедах, катання на позашляховиках, оренда електросамокатів та багато іншого. Прокататися можна самостійна, або ж доєднатися до організованої екскурсії.

Прогулянки на позашляховиках. Фото: shatsk.rayon.in.ua

Вражаючі екскурсії. Шацький край має багато цікавих історій та легенд. Різні екскурсії допомагають зрозуміти та відчути всю красу та автентичність того часу. Так само можна подивитися на дикий світ природи та неймовірні краєвиди, подорожуючи екскурсією на байдарках. Кожна екскурсія унікальна та цікава, яка доповнить уявлення про Шацькі озера.

Місцеві жителі озер. Фото: volyninfa.com.ua

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Усамітнений острів. На озері Світязь є маленький острів. Добратися туди можна лише на човні чи катері. Цей острів манить туристів своєю загадковістю та недоторканістю природи. Там мешкають та гніздяться багато різних птахів. Частина острова перекрита для відвідування, щоб не турбувати його жителів. Іншу частину облагородили для відвідування та відпочинку.

Обладнаний пірс для відвідування загадкового острова на озері Світязь. Фото: Вікторія Турич

Мотузковий парк. Цікаві дороги та лабіринті в самому лісі. Парк має велику кількість трас від легких до складних. Також і різні рівні складності, що робить його доступним для новачків та досвідчених скелелазів. Спробувати може кожен охочий, адже є шляхи для дітей і дорослих.

Мотузковий парк. Чудове місце, щоб цікаво провести дітям вечір. Фото: shatsk.rayon.in.ua

Оздоровлення. Шацькі озера не належать до грязелікувальних курортів, проте в деяких санаторіях пропонують процедури із застосуванням лікувальних грязей. Також є лікувальна глина на деяких пляжах. Можна скористатися банею чи сауною, що допоможе відновитися та гарно спати. А також, безоплатні прогулянки лісом, де свіже повітря та відпочинок від міської метушні.

Вид з таємничого Шацького острова. Фото: Вікторія Турич

Делікатеси на Шацьких озерах

Всі ми любимо смачно поїсти чи скуштувати щось новеньке. У кожній частині Україні можна знайти страви, які славляться саме в цьому регіоні та є візитівкою краю. Так само Шацьк має свої делікатеси, які надають особливого шарму під час відпочинку.

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Пончики. Культові пончики із Шацьких озер — це гордість світязьких господинь. Відпочиваючи на пляжі біля озер хочеться щось перекусити та поласувати смачненьким. По пляжу можна зустріти різних людей, які продають пончики з різною начинкою. Можна обрати різні смаки: з маком, згущеним молоком, шоколадом чи різними ягодами, навіть є солоні, з картоплею чи капустою та сосисками. Пончики дуже популярні та швидко розкуповуються, а господині тримають у секреті рецепти приготування.

Культові пончики із Шацьких озер — це гордість світязьких господинь. Відпочиваючи на пляжі біля озер хочеться щось перекусити та поласувати смачненьким. По пляжу можна зустріти різних людей, які продають пончики з різною начинкою. Можна обрати різні смаки: з маком, згущеним молоком, шоколадом чи різними ягодами, навіть є солоні, з картоплею чи капустою та сосисками. Пончики дуже популярні та швидко розкуповуються, а господині тримають у секреті рецепти приготування. Раки. Щойно зловлені та власноруч приготовлені раки мають особливий смак. Сидячи біля вогнища чи на березі озера, куштуючи раків під квас та просто насолоджуючись спокоєм — це родзинка шацьких озер.

Щойно зловлені та власноруч приготовлені раки мають особливий смак. Сидячи біля вогнища чи на березі озера, куштуючи раків під квас та просто насолоджуючись спокоєм — це родзинка шацьких озер. Риба. Шацькі озера мають багато різних різновидів риби. Зранку на риболовлю, а ввечері смачна юшка з улову. Звичайно, найсмачнішим та популярним є вугор. Шацькі господині вміють його дуже смачного готувати. Наразі ця риба занесена до червоної книги, проте подекуди рибалки можуть її піймати і зробити з неї найсмачнішу юшку чи запекти з підливою.

Шацькі озера мають багато різних різновидів риби. Зранку на риболовлю, а ввечері смачна юшка з улову. Звичайно, найсмачнішим та популярним є вугор. Шацькі господині вміють його дуже смачного готувати. Наразі ця риба занесена до червоної книги, проте подекуди рибалки можуть її піймати і зробити з неї найсмачнішу юшку чи запекти з підливою. Бари біля озера. У спеку завжди хочеться щось випити холодненького. Бари, які розташовані біля озера завжди пропонують холодні напої та легкі перекуси. Також звідти лунає різна музика, що додає атмосфери до відпочинку біля озера.

Риболовля поряд з пляжем. Гарний відпочинок для всіх. Фото: vseosvita.ua

Рекомендації для відпочинку на Шацьких озерах

Ми підготували декілька практичних рекомендацій для кращого відпочинку на Шацьких озерах.

Як доїхати. До Шацьких озер неможливо добратися лише потягом. Тож спочатку треба взяти квитки до Ковеля. Потім із Ковеля на маршрутці їхати до вашого кінцевого пункту призначення. Поряд із залізничним вокзалом розташована автостанція, що є дуже зручно. Якщо ви будете добиратися машиною, то через Варшавську трасу легко доїхати до Шацьких озер. По дорозі є достатньо заправок та пунктів відпочинку. Звичайно, використовуйте навігатор, щоб не пропустити поворот та не збитися з маршруту.

До Шацьких озер неможливо добратися лише потягом. Тож спочатку треба взяти квитки до Ковеля. Потім із Ковеля на маршрутці їхати до вашого кінцевого пункту призначення. Поряд із залізничним вокзалом розташована автостанція, що є дуже зручно. Якщо ви будете добиратися машиною, то через Варшавську трасу легко доїхати до Шацьких озер. По дорозі є достатньо заправок та пунктів відпочинку. Звичайно, використовуйте навігатор, щоб не пропустити поворот та не збитися з маршруту. Де жити. Біля кожного озера здаються будиночки чи кімнати. Залежно від ваших фінансів та вподобань можна обрати відповідне місце проживання. Можна замовляти завчасно, або вже обрати на місці. Але необхідно пам’ятати, що в сезон вільних місць може бути мало.

Біля кожного озера здаються будиночки чи кімнати. Залежно від ваших фінансів та вподобань можна обрати відповідне місце проживання. Можна замовляти завчасно, або вже обрати на місці. Але необхідно пам’ятати, що в сезон вільних місць може бути мало. Що брати? Звичайно, необхідно брати все спорядження для купання. Так само необхідно взяти спрей від комарів та сонцезахисний крем. Якщо ви плануєте екскурсії чи якісь розваги, то попіклуйтесь, щоб узяти відповідний одяг: кросівки, штани/шорти та кофту. І не забувайте про капелюха, щоб ваш відпочинок пройшов чудово й без сонячного удару. Обов’язково беріть телефон чи фотоапарат для чудових фото та хороший настрій.

Відпочинок в спеціальних альтанках в сосновому лісі недалеко від озера. Фото: shambala.com.ua

Шацькі озера це чудове місце для відпочинку, як великою сім’єю, так і в компанії друзів. Мальовничі краєвиди, загадкові місця та незабутні враження чекають на вас у цьому чарівному краю. Волинська земля багата на різноманітну флору та фауну. Тут можна скуштувати делікатеси, власноруч зловити рибу, полювати на раків та збирати ягоди в лісі. Кожен зможе знайти відпочинок для себе, чи то засмагаючи на пляжі, чи розсікаючи простори лісів на байках. Відвідайте Шацький природничий парк та відчуйте цю неповторну атмосферу.