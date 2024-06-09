У Росії вперше уражений найсучасніший винищувач Су-57.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
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У відомстві показали супутникові знімки стоянки літака на аеродромі.
Вперше в історії - у РФ вразили сучасний Су-57
Сталося це 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ.
Цей об'єкт розташований майже за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий. А вже наступного дня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.
«Ураження Су-57 - перший такий випадок в історії», - зазначили в українській розвідці.
Як вдалося вразити літак - у ГУР не уточнили.
Росія може стояти за пожежою на заводі оборонного концерну Diehl у Берліні
Су-57: що відомо
Су-57 - багатоцільовий винищувач, який здатний використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.
Це найсучасніший винищувач Москви.
На озброєнні Повітряно-космічних сил Росії таких бойових літаків - лічені одиниці.