У Росії вперше уражений найсучасніший винищувач Су-57.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

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У відомстві показали супутникові знімки стоянки літака на аеродромі.

Вперше в історії - у РФ вразили сучасний Су-57

Сталося це 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ.

Цей об'єкт розташований майже за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий. А вже наступного дня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

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Фото: ГУР МО

«Ураження Су-57 - перший такий випадок в історії», - зазначили в українській розвідці.

Як вдалося вразити літак - у ГУР не уточнили.

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Су-57: що відомо

Су-57 - багатоцільовий винищувач, який здатний використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

Це найсучасніший винищувач Москви.

На озброєнні Повітряно-космічних сил Росії таких бойових літаків - лічені одиниці.