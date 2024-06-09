Поповнення російської армії новобранцями не дозволить Росії проводити масштабні наступальні операції влітку одразу на кількох напрямках.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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На думку фахівців, нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.

Мобілізація в Росії

Аналітики ISW посилаються на українського військового оглядача Костянтина Машовця.

Зазначається, що Росія мобілізує до 30 тисяч військовослужбовців щомісяця. Частина з них прибуває на фронт як заміна та підкріплення. Це дозволило Кремлю створити лише обмежені оперативні та стратегічні резерви.

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У середньому кожне оперативне угруповання військ РФ щомісяця отримує від тисячі до 1500 військових як заміну або підкріплення. Якщо угруповання проводить інтенсивні наступальні операції, то може отримати до двох тисяч новобранців.

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Зараз Росія має 6 угруповань, які беруть участь у війні. Військовий оглядач припускає, що окупаційна армія щомісяця отримує 6-12 тисяч новобранців.

В ISW зауважили, що ця цифра не суперечить українським і російським повідомленням за січень і квітень 2024 року про кількість мобілізованих у РФ. Адже значна частина нового особового складу виконуватиме функції бойового забезпечення і підтримки або після навчання візьме на себе функції бойових завдань.

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Цього тижня Володимир Путін заявляв, що від початку 2024 року Росія набрала 160 тисяч військовослужбовців. В ISW вважають, що ця цифра узгоджується з тим, що армія РФ щомісяця набирає 30 тисяч новобранців.

Російський наступ

В Інституті вивчення війни пишуть, що російські війська скористалися своєю ініціативою по всій лінії фронту, щоб визначити темп бойових дій в Україні протягом останніх місяців. При цьому втрати РФ на рівні або трохи менші, ніж рівень новостворених сил.

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В ISW вважають, що утримання такого балансу вимагає, аби окупанти суттєво не інтенсифікували наступальні операції протягом тривалого періоду.

Протягом останніх місяців аналітики спостерігали «пульсацію» російських наступальних операцій уздовж фронту - росіяни чергували інтенсивні атаки з більш низькими оперативними темпами для поповнення втрат.

За оцінками ISW, заплановані російські резерви оперативного і стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів, здатні проводити ефективні широкомасштабні комбіновані атаки.

«Цих обмежених російських резервів оперативного і стратегічного рівня, про які повідомляється, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на декількох напрямках», - йдеться у звіті ISW.

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Аналітики вважають, що росіянам доведеться обрати один основний напрямок для удару під час літнього наступу.