У неділю в Україні не планують відключати світло.

Про це повідомили в Укренерго.

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У неділю не планують відключення світла

«Сьогодні, 9 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується», - йдеться у повідомленні.

В Укренерго пояснили, що причина скасування відключень - це зниження споживання електроенергії у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.

Про зміни ситуації в енергосистемі та можливі відключення українців обіцяють попередити.

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Ситуація зі світлом в Україні

Напередодні після планового ремонту в експлуатацію ввели блок однієї з українських АЕС потужністю у 1000 МВт.

Очікується, що це покращить ситуацію в енергосистемі.

«На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного на 10 днів раніше строку, включили в роботу енергоблок. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності», - повідомили в Міненерго.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький заявляв, що з виведенням цього енергоблока стане легше дотримуватися лімітів. За його словами, графіки відключень не зникнуть. Але вони стануть «м’якші».

На думку Кудрицького, таке покращення буде тимчасовим. Адже попереду липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.