Російські війська зберігають активність на Покровському напрямку.

Ситуація на цій ділянці фронту напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 11:00.

Покровський напрямок залишається найгарячішим

«Ворог вже здійснив 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. З них шість - іще триває», - йдеться у повідомленні.

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На Краматорському напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщиївки.

Противник також штурмує на Лиманському та Сіверському напрямках.

«На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки», - звітують у Генштабі.

На Оріхівському напрямку ворог штурмував позиції ЗСУ в районі Малої Токмачки. Успіху не мав. Ще одну атаку противника українські воїни відбили біля Кринок.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. У штабі кажуть, що втрат позицій не допущено.

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«На Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована», - повідомляють у Генеральному штабі.

Напередодні президент Володимир Зеленський відзначив дії ЗСУ на Харківщині.

За його словами, російській армії не вдалося реалізувати свою «харківську операцію».

Президент назвав це вагомим результатом і запевнив, що Харківський напрямок посилений та посилюватиметься й надалі.