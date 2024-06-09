Російські війська зберігають активність на Покровському напрямку.
Ситуація на цій ділянці фронту напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.
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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 11:00.
Покровський напрямок залишається найгарячішим
«Ворог вже здійснив 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. З них шість - іще триває», - йдеться у повідомленні.
На Краматорському напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщиївки.
Противник також штурмує на Лиманському та Сіверському напрямках.
«На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки», - звітують у Генштабі.
На Оріхівському напрямку ворог штурмував позиції ЗСУ в районі Малої Токмачки. Успіху не мав. Ще одну атаку противника українські воїни відбили біля Кринок.
Ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. У штабі кажуть, що втрат позицій не допущено.
«На Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована», - повідомляють у Генеральному штабі.
Напередодні президент Володимир Зеленський відзначив дії ЗСУ на Харківщині.
За його словами, російській армії не вдалося реалізувати свою «харківську операцію».
Президент назвав це вагомим результатом і запевнив, що Харківський напрямок посилений та посилюватиметься й надалі.