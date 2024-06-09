Росія хоче об’єднати тимчасово окуповані території чотирьох областей України та АР Крим в один федеральний округ.

Його планують назвати «Новоросія».

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Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Росіяни хочуть об’єднати окуповані території у федеральний округ «Новоросія»

«Окуповані Росією території чотирьох областей і АР Крим збираються об’єднати у федеральний округ. Обрати йому назву місцевим жителям навіть не пропонують, бо поки існує лише один варіант - «Новоросія», - написав Лисогор.

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Він додав, що на законодавчому рівні федеральні округи не є суб’єктами РФ та не передбачені конституцією Росії. Їх просто вважають адміністративно-територіальними одиницями нового типу - без правового статусу.