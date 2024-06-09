18 червня у застосунку «Резерв+» з'явиться QR-код.

Це анонсували у Міністерстві оборони.

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Очікується, що електронний кабінет стане онлайн-аналогом паперових військово-облікових документів.

«Резерв+»: скільки українців оновили свої дані

«18 червня у застосунку Резерв+ з'явиться Qr-код. Це остаточно прирівняє інформацію електронного реєстру Оберіг до електронного військово-облікового документа», - сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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Натепер свої дані через застосунок вже оновили понад 1,6 млн призовників і резервістів.

Понад 200 тисяч з них - жінки.

Міфи про «Резерв+»

Застосунок працює вже три тижні. За цей час навколо додатку з'явилося багато чуток.

У Міноборони розвіяли 5 міфів про «Резерв+».

На найбільш поширені запитання відповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Міф 1. Застосунок не має правового статусу, він не згадується в законодавстві.

Більше по темі СБУ заблокувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон Вартість "послуг" становила до 15 тис. євро, а сума залежала від терміновості та способу уникнення мобілізації.

У Міноборони пояснили, що функціонування застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного.

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Міф 2. Застосунок некоректно працює, бо відображає неправильні дані

За словами Черногоренко, Резерв+ підтягує дані з реєстру Оберіг, в якому є помилки через людський фактор. Команда Міноборони планує запустити можливість повідомити про проблему прямо в застосунку.

«Завдяки застосунку ми виявили проблему - в «безпідставному» розшуку було 710 000 громадян. Ми усунули ці неточності - і громадяни отримали email та push-повідомлення про те, що тепер в застосунку відображається оновлений статус», - зазначила посадовиця.

Міф 3. Скріни з витоком даних військовозобов'язаних вже в мережі. Невже злили дані?

У Міноборони кажуть, що це фейк та ІПСО від ворога, а витік даних є неможливим.

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Резерв+ підтягує дані з реєстру військовозобов'язаних Оберіг.

У реєстрі не збирається інформація щодо військових частин та актуального звання військових. Це реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Доступ до нього неможливо отримати через Інтернет, лише через захищені канали.

Міф 4. Застосунок створено за бюджетні кошти

У відомстві відповіли, що фінансування здійснювалось за рахунок благодійної пожертви від неприбуткової організації.

Міф 5. Громадяни не зможуть довести, що оновили дані в Резерв+

У Міністерстві наголосили, що після оновлення інформація одразу потрапляє до реєстру Оберіг.