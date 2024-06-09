У суботу російські війська вдарили по автомобілю швидкої допомоги в одному з населених пунктів Білозерської громади на Херсонщині.
Окупанти атакували бригаду медиків, які поспішали на виклик.
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На автівку «швидкої» росіяни скинули вибухівку з дрона.
Окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків
Одразу стало відомо, що постраждав водій та чоловік, який також потрапив під обстріл.
Сьогодні до лікарні звернулась фельдшер медичної бригади.
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У неї діагностували контузію.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він показав фото автомобіля швидкої допомоги після атаки російського дрона.