У суботу російські війська вдарили по автомобілю швидкої допомоги в одному з населених пунктів Білозерської громади на Херсонщині. 

Окупанти атакували бригаду медиків, які поспішали на виклик. 

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На автівку «швидкої» росіяни скинули вибухівку з дрона. 

Окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків

Одразу стало відомо, що постраждав водій та чоловік, який також потрапив під обстріл. 

Сьогодні до лікарні звернулась фельдшер медичної бригади. 

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У неї діагностували контузію.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він показав фото автомобіля швидкої допомоги після атаки російського дрона. 

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