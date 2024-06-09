Від початку доби на лінії бойового зіткнення зафіксували понад 50 російських атак.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 14:00.

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Армія РФ й надалі найбільш активна на Покровському напрямку.

«Яснобородівка, Карлівка, Новоолександрівка, Новопокровське - райони в яких наразі українські захисники відбивають атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20», - звітують у штабі.

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У районі Серебрянського лісу йдуть бої

На Лиманському напрямку точаться боєзіткнення в районі Серебрянського лісу. Армія агресора намагається просунутися у цьому районі. Від початку доби вже відбулося п’ять таких спроб.

Росіяни проявляють активність у районі Іванівського та Кліщіївки на Краматорському напрямку. Там відбулось сім боєзіткнень.

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Російські війська обстріляли позиції ЗСУ у Чернігівській та Сумській областях.

Вдарили з мінометів з території РФ.

«Зокрема в районах Попівки з напрямку В'язового Білгородської обл., Вільчиків з напрямку Балишовки Брянської обл., Хрінівки з напрямку Климового Брянської обл. та Новодмитрівки з напрямку Теребреного Бєлгородської обл.», - розповіли деталі у Генштабі.

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Окупанти б'ють по Харківщині КАБами

Станом на 14:00 на Харківському напрямку тривало боєзіткнення в районі Глибокого. Це вже третя атака на цій ділянці фронту за сьогодні.

Російські окупанти застосовували КАБи з напрямку Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого. Некерованими авіаційними ракетами атакували район Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку зафіксували сім російських штурмів.

На Придніпровському напрямку від початку доби Сили оборони відбили дві ворожі атаки в районі Кринок.