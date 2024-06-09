Попри попередні погрози польських фермерів, пункт пропуску «Шегині-Медика» зараз працює у штатному режимі.
Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі Українській правді.
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«Шегині-Медика» не заблоковано
За його словами, всі категорії транспортних засобів перетинають кордон в обох напрямках без перешкод.
ДПСУ поки що не отримала підтвердження від польської сторони про початок блокування руху на цьому КПП.
«Зважаючи, що на цей час немає підтвердження, а також не надходила більш детальна інформація про можливі дії протестувальників, я не виключаю, що блокування руху для транспортних засобів сьогодні не відбудеться. Звісно хочеться, щоб такі дії взагалі не відбувалися, але не можна виключати, що вони на цьому напрямку відтерміновуються», - сказав речник.
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Протести польських фермерів на кордоні
Напередодні у ДПСУ попередили про можливе блокування руху у пункті пропуску «Шегині-Медика».
Очікувалося, що польські фермери можуть почати акцію протесту зранку у неділю 9 червня. У ДПСУ повідомляли, що поляки планують блокувати пункт пропуску до кінця вересня.
Більше інформації прикордонники не надали.