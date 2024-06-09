Особливо уважно необхідно стежити за дітьми та не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми.

Людей вкотре закликали не легковажити під час відпочинку.

За даними відомства, основна причина смертей на воді - ігнорування правил безпеки.

Про це повідомили в ДСНС.

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За перший тиждень літа на воді загинуло 23 людини.

Пляжний сезон стартував

Напередодні в Одесі відкрили перший пляж у сезоні.

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Купатися дозволили на пляжі «Калетон».

Обласна влада розраховує, що цього року в Одесі та районі працюватиме близько 20 пляжів. Також планують відкрити одну лагуну в Ізмаїльському районі.

Водночас людей попередили: під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів та під час шторму від 2-х балів бути біля моря заборонено.