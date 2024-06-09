За перший тиждень літа на воді загинуло 23 людини.
Серед них - четверо дітей.
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Про це повідомили в ДСНС.
За тиждень на водоймах загинуло четверо дітей
За даними відомства, основна причина смертей на воді - ігнорування правил безпеки.
Людей вкотре закликали не легковажити під час відпочинку.
Особливо уважно необхідно стежити за дітьми та не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми.
Пляжний сезон стартував
Напередодні в Одесі відкрили перший пляж у сезоні.
Купатися дозволили на пляжі «Калетон».
Обласна влада розраховує, що цього року в Одесі та районі працюватиме близько 20 пляжів. Також планують відкрити одну лагуну в Ізмаїльському районі.
Водночас людей попередили: під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів та під час шторму від 2-х балів бути біля моря заборонено.