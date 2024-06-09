За перший тиждень літа на воді загинуло 23 людини. 

Серед них - четверо дітей.

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Про це повідомили в ДСНС. 

За тиждень на водоймах загинуло четверо дітей

За даними відомства, основна причина смертей на воді - ігнорування правил безпеки. 

Людей вкотре закликали не легковажити під час відпочинку. 

Особливо уважно необхідно стежити за дітьми та не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми. 

Пляжний сезон стартував

Напередодні в Одесі відкрили перший пляж у сезоні. 

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Купатися дозволили на пляжі «Калетон». 

Обласна влада розраховує, що цього року в Одесі та районі працюватиме близько 20 пляжів. Також планують відкрити одну лагуну в Ізмаїльському районі.

Водночас людей попередили: під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів та під час шторму від 2-х балів бути біля моря заборонено. 

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