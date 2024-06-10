Російські сили впродовж доби 523 рази обстріляли Запорізьку область.

Про це поінформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

РФ обстріляла Запорізьку область

"Впродовж доби окупанти 523 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – поінформував Федоров.

Для комбінованого обстрілу росіяни використали 206 БпЛА різних типів і здійснили 20 обстрілів із РСЗВ та 294 з артилерії. Також Росія завдала авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та Лобковому.

Advertisement

Як зазначив голова ОВА, надійшли 5 повідомлень про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.

За словами Федорова, під обстрілом перебували Гуляйполе, Роботино, Левадне, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Оріхове та Лобкове.

РФ завдала понад 360 по Запорізькому регіону

Нагадаємо, що за 5 червня Росія завдала 364 ударів по Запорізькій області. 

РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
Більше по темі

РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу

Надійшли 9 повідомлень про руйнування житла.

Про це теж повідомляв Іван Федоров у Телеграм

Як зазначалося, під обстрілами перебували Нове Запоріжжя, Запоріжжя, Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Оріхів, Приморськ та Новоандріївка.

Ворог застосував 125 БпЛА різних типів і здійснили 18 обстрілів із РСЗВ та 220 з артилерії. Також ворог завдав авіаційного удару по Новому Запоріжжю.

Advertisement

Також зафіксували 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росіяни обстріляли Запорізьку область майже 330 разів за добу Запоріжжя
Росіяни обстріляли Запорізьку область майже 330 разів за добу
Київ Пост
14г тому
СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари РФ по паливних базах Запоріжжя Запоріжжя
СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари РФ по паливних базах Запоріжжя
Київ Пост
1д тому
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу Запоріжжя
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
Київ Пост
1д тому
Росія здійснила майже 380 обстрілів на Запоріжжі Запоріжжя
Росія здійснила майже 380 обстрілів на Запоріжжі
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній За перший тиждень літа в Україні потонуло 23 людини
Далі » Хроніка війни в Україні. 10 червня: «Вперше по авіабазі в Росії вдарив бойовий літак ЗСУ»