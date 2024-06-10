Російські сили впродовж доби 523 рази обстріляли Запорізьку область.

Про це поінформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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РФ обстріляла Запорізьку область

"Впродовж доби окупанти 523 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – поінформував Федоров.

Для комбінованого обстрілу росіяни використали 206 БпЛА різних типів і здійснили 20 обстрілів із РСЗВ та 294 з артилерії. Також Росія завдала авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та Лобковому.

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Як зазначив голова ОВА, надійшли 5 повідомлень про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.

За словами Федорова, під обстрілом перебували Гуляйполе, Роботино, Левадне, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Оріхове та Лобкове.