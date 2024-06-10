Російські сили впродовж доби 523 рази обстріляли Запорізьку область.
Про це поінформував голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
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РФ обстріляла Запорізьку область
"Впродовж доби окупанти 523 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – поінформував Федоров.
Для комбінованого обстрілу росіяни використали 206 БпЛА різних типів і здійснили 20 обстрілів із РСЗВ та 294 з артилерії. Також Росія завдала авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та Лобковому.
Як зазначив голова ОВА, надійшли 5 повідомлень про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.
За словами Федорова, під обстрілом перебували Гуляйполе, Роботино, Левадне, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Оріхове та Лобкове.
РФ завдала понад 360 по Запорізькому регіону
Нагадаємо, що за 5 червня Росія завдала 364 ударів по Запорізькій області.
РФ обстріляла Запорізьку область 360 разів за добу
Про це теж повідомляв Іван Федоров у Телеграм.
Як зазначалося, під обстрілами перебували Нове Запоріжжя, Запоріжжя, Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Оріхів, Приморськ та Новоандріївка.
Ворог застосував 125 БпЛА різних типів і здійснили 18 обстрілів із РСЗВ та 220 з артилерії. Також ворог завдав авіаційного удару по Новому Запоріжжю.
Також зафіксували 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.