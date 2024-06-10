Пізно ввечері в неділю завершилися вибори до Європейського парламенту в 27 країнах-членах ЄС. Результати голосування за 720 місць у законодавчому органі Євросоюзу стали чітким сигналом європейським лідерам, що зараз напрямок політичного вітру змінився вправо.

Особливо помітними стали перемоги крайніх правих сил в Австрії, Франції, Німеччині й Італії. В останній правляча партія «Fratelli d’Italia» (Брати Італії) зайняла перше місце на виборах з 26-30 відсотками голосів, так само, як іспанська правоцентристська «Partido Popular» (Народна партія). В Австрії з невеликою перевагою перемогла крайня права «FPÖ» (Партія свободи), набравши 25,5% голосів, а в Німеччині – правоцентристський блок ХДС/ХСС з приблизно 30%.

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Останні п’ять років парламент у Брюсселі контролювала центристська коаліція лівоцентристських Соціалістів і правоцентристської Європейської народної партії разом із меншими партіями ліберального штибу, такими як «Renew Europe» (Оновити Європу).  

Одразу після вражаючої перемоги крайніх правих у Франції (де 34% набрав «Національний фронт» Марін Ле Пен, що сповідує анти-іммігрантські та інші популістські цінності) президент Емманюель Макрон розпустив Національну асамблею – нижню палату парламенту – і призначив дострокові вибори на 30 червня і 7 липня.

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Макрон наголосив, що результати виборів до Європарламенту несприятливі для його «Партії відродження» й усієї коаліції лівого спрямування, і що підйом націоналістів несе небезпеку для Європи.

Це також погано для Києва, оскільки коаліція Макрона є одним із найсильніших у Європі голосів на захист України, яка бореться проти російської агресії.

Sky News: Вперше по авіабазі в Росії вдарив бойовий літак ЗСУ

У неділю британська телекомпанія Sky News повідомила, цитуючи неназване українське військове джерело, що бойовий літак Повітряних сил ЗСУ вперше застосував зброю, яка уразила ціль на території Росії, а саме командний пункт.

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Досі невідомо, який тип боєприпасів використали під час атаки, і чи була це західна зброя.

У суботу Сили оборони України «вивели з ладу» російський десантний корабель типу "Ропуха" в акваторії Азовського моря, який нещодавно був перебазований з Чорного моря.

«Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході», – зауважило джерело, додавши, що десантними кораблями росіяни доставляють боєприпаси й техніку до окупованого Маріуполя, звідки відправляють на фронт.

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Білий дім заявив, що послаблення обмежень на застосування американської зброї на території Росії загальмувало російський наступ

У суботу радник президента США з національної безпеки пояснив, що наступ російських військ на Харківщині «захлинувся» в тому числі завдяки зняттю обмежень на застосування Україною американських ракет.

В інтерв’ю CBS News Салліван сказав, що «Харків все ще перебуває під загрозою, але за останні дні в цьому районі росіяни не змогли досягти істотного прогресу», і що «імпульс російської операції на Харківщині застопорився».

Відповідаючи на запитання, чи вплинуло на ситуацію на полі бою надання дозволу на використання американської зброї по цілях на території Росії, а саме в прикордонних районах РФ, які межують із Харківською областю, Салліван заявив, що це рішення було проявом «здорового глузду»: «Просто не мало сенсу не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, уражати російські гармати та вогневі точки, які били по українцях».

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Раніше адміністрація Байдена не дозволяла застосовувати будь-яку американську зброю проти цілей на території Росії через страх ескалації.

«З точки зору президента США Джо Байдена ця зміна [в політиці]  була проявом здорового глузду», – сказав Салліван. 

Українські дрони долетіли до аеродрому в Північній Осетії

Як повідомив Інститут вивчення війни (ISW), у ніч проти суботи дрони Збройних сил України успішно атакували військовий аеродром у неавтономній республіці РФ Північна Осетія. Поки що немає конкретної інформації про те, яких ушкоджень було завдано.

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(Північна Осетія, на відміну від Південної, повністю належить Російській Федерації.)

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Повідомлялося про стовп диму, що здіймався над авіабазою Моздок.

Як повідомило в суботу  HYPERLINK "https://suspilne.media/"Суспільне, джерела в українських спецслужбах заявили, що в ніч проти суботи дрони Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони атакували аеродром у Північній Осетії.

Опубліковане в суботу відео з визначеною геолокацією показує, як дрон летить на авіабазу Моздок, а потім звідти здіймається стовп диму. Як зазначили аналітики ISW, губернатор Північної Осетії Сєрґєй Мєняйло заявив, що російська ППО нібито збила три дрони, які летіли на аеродром Моздока, і що «деякі об’єкти зазнали невеликих ушкоджень і зайнялися».

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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