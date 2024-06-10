Пізно ввечері в неділю завершилися вибори до Європейського парламенту в 27 країнах-членах ЄС. Результати голосування за 720 місць у законодавчому органі Євросоюзу стали чітким сигналом європейським лідерам, що зараз напрямок політичного вітру змінився вправо.
Особливо помітними стали перемоги крайніх правих сил в Австрії, Франції, Німеччині й Італії. В останній правляча партія «Fratelli d’Italia» (Брати Італії) зайняла перше місце на виборах з 26-30 відсотками голосів, так само, як іспанська правоцентристська «Partido Popular» (Народна партія). В Австрії з невеликою перевагою перемогла крайня права «FPÖ» (Партія свободи), набравши 25,5% голосів, а в Німеччині – правоцентристський блок ХДС/ХСС з приблизно 30%.
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Останні п’ять років парламент у Брюсселі контролювала центристська коаліція лівоцентристських Соціалістів і правоцентристської Європейської народної партії разом із меншими партіями ліберального штибу, такими як «Renew Europe» (Оновити Європу).
Одразу після вражаючої перемоги крайніх правих у Франції (де 34% набрав «Національний фронт» Марін Ле Пен, що сповідує анти-іммігрантські та інші популістські цінності) президент Емманюель Макрон розпустив Національну асамблею – нижню палату парламенту – і призначив дострокові вибори на 30 червня і 7 липня.
Макрон наголосив, що результати виборів до Європарламенту несприятливі для його «Партії відродження» й усієї коаліції лівого спрямування, і що підйом націоналістів несе небезпеку для Європи.
Це також погано для Києва, оскільки коаліція Макрона є одним із найсильніших у Європі голосів на захист України, яка бореться проти російської агресії.
Sky News: Вперше по авіабазі в Росії вдарив бойовий літак ЗСУ
У неділю британська телекомпанія Sky News повідомила, цитуючи неназване українське військове джерело, що бойовий літак Повітряних сил ЗСУ вперше застосував зброю, яка уразила ціль на території Росії, а саме командний пункт.
Досі невідомо, який тип боєприпасів використали під час атаки, і чи була це західна зброя.
У суботу Сили оборони України «вивели з ладу» російський десантний корабель типу "Ропуха" в акваторії Азовського моря, який нещодавно був перебазований з Чорного моря.
«Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході», – зауважило джерело, додавши, що десантними кораблями росіяни доставляють боєприпаси й техніку до окупованого Маріуполя, звідки відправляють на фронт.
On this day Ukraine gave Russia 81.7% of the ships and vessels of the Black Sea fleet— Bösartiger Fella ⚜️🔱 (@20gimsack) June 9, 2024
Day 9. june 1995 then Ukrainian and Russian presidents Leonid Kučma and Boris Jeljcin signed the Black Sea Fleet Agreement in Sochi. The text of de jura of a valid document was published on the… pic.twitter.com/YCjtivmUZP
Білий дім заявив, що послаблення обмежень на застосування американської зброї на території Росії загальмувало російський наступ
У суботу радник президента США з національної безпеки пояснив, що наступ російських військ на Харківщині «захлинувся» в тому числі завдяки зняттю обмежень на застосування Україною американських ракет.
В інтерв’ю CBS News Салліван сказав, що «Харків все ще перебуває під загрозою, але за останні дні в цьому районі росіяни не змогли досягти істотного прогресу», і що «імпульс російської операції на Харківщині застопорився».
Відповідаючи на запитання, чи вплинуло на ситуацію на полі бою надання дозволу на використання американської зброї по цілях на території Росії, а саме в прикордонних районах РФ, які межують із Харківською областю, Салліван заявив, що це рішення було проявом «здорового глузду»: «Просто не мало сенсу не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, уражати російські гармати та вогневі точки, які били по українцях».
Раніше адміністрація Байдена не дозволяла застосовувати будь-яку американську зброю проти цілей на території Росії через страх ескалації.
«З точки зору президента США Джо Байдена ця зміна [в політиці] була проявом здорового глузду», – сказав Салліван.
Українські дрони долетіли до аеродрому в Північній Осетії
Як повідомив Інститут вивчення війни (ISW), у ніч проти суботи дрони Збройних сил України успішно атакували військовий аеродром у неавтономній республіці РФ Північна Осетія. Поки що немає конкретної інформації про те, яких ушкоджень було завдано.
(Північна Осетія, на відміну від Південної, повністю належить Російській Федерації.)
Повідомлялося про стовп диму, що здіймався над авіабазою Моздок.
Як повідомило в суботу HYPERLINK "https://suspilne.media/"Суспільне, джерела в українських спецслужбах заявили, що в ніч проти суботи дрони Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони атакували аеродром у Північній Осетії.
Опубліковане в суботу відео з визначеною геолокацією показує, як дрон летить на авіабазу Моздок, а потім звідти здіймається стовп диму. Як зазначили аналітики ISW, губернатор Північної Осетії Сєрґєй Мєняйло заявив, що російська ППО нібито збила три дрони, які летіли на аеродром Моздока, і що «деякі об’єкти зазнали невеликих ушкоджень і зайнялися».
POV (43.774364, 44.619544)— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 8, 2024
Possible aircraft revetment hit at (43.782396, 44.616776)
Source- https://t.co/IcTD4JU2oR pic.twitter.com/5C5kFZBb5J