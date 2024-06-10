Армія РФ вдарила по Херсонщині, внаслідок чого пошкоджені 2 приватні будинки.

Про це поінформував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

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РФ вдарила по населених пунктах Херсонщини

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Іванівка, Олександрівка, Велетенське, Янтарне, Томина Балка, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Качкарівка, Республіканець та місто Херсон", – повідомив Прокудін.

За даними очільник ОВА, сили РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів області, пошкодивши 2 приватні будинків.

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"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", – додав голова Херсонської ОВА.

РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини

Нагадаємо, що 5 червня внаслідок обстрілів Херсонщини були пошкоджені 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.

Про це теж повідомляв Олександр Прокудін у Телеграм.

Внаслідок російської агресії 3 людини дістали поранення.

РФ поцілила в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговий центр, магазин, автомобілі та лінію інтернет-мережі.

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