Мустафа Наєм йде з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Мустафа Найєм назвав причини своєї відставки

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", – зазначив Наєм.

За його словами, першою причиною стало скасування бюджету на проекти з відновлення та утримання доріг. Як зазначив Наєм, такі дії неминуче вплинуть, у першу чергу, на стан доріг оборонного значення і, як наслідок, на всю військову логістику. Якщо це не зміниться, наступного сезону на Україну чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції.

Advertisement

"Нас почали "кошмарити" бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в Уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі. Прямо зараз Уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 млн євро, які були запозичені державою у ЄІБ для критично важливих проектів, у тому числі водогону та захисту енергетики", – наголосив Мустафа Наєм.

Advertisement

Він також додав, що з початку року співробітникам Агентства суттєво зменшили заробітну платню – більшості працівників її "урізали" аж на 68%.

"Внаслідок цього з початку року ми вже втратили 25% нашого колективу, про що я неодноразово писав листи Прем’єр-міністру України, СБУ, НАЗК та Міністерству фінансів, і про що неодноразово говорилося послами G7 на зустрічах з головою Уряду. Вважаю, що це було зроблено умисно, щоб в Агентстві, яке певною мірою стало взірцем побудови процесів з "0", просто не залишилося фахових і вмотивованих людей, а саме Агентство визнали неефективним та непотрібним", – додав Наєм.

Advertisement

Успішні проєкти Агенства – що відомо

Водночас Наєм нагадав і про успіхи Агенства. За рік вдалося реалізувати велику кількість проектів. Після деокупації постраждалих регіонів відновили майже 1,3 тис. км автошляхів та рух 330 мостами. 29 найбільших пунктів пропуску на західному кордоні відремонтували та розпочали проєктні роботи із реконструкції та будівництва двох нових пунктів. Після підриву Росією греблі Каховської ГЕС у надстислі терміни збудували 155 км магістрального водогону в Дніпропетровській області, який забезпечить питною водою 1,5 млн людей.

"Одним із найбільших проектів Агентства є спорудження захисних конструкцій від дронів та ракет на 22 розподільчих підстанціях НЕК "Укренерго" та захист 103 обʼєктів енергетики від осколкових уражень, яке було нам доручено рішенням Ставки Верховного головнокомандувача", – повідомив Наєм.