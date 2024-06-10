Кремль поширює у медіа повідомлення про нібито беззмістовність Української формули миру через відсутність Росії на Саміті миру.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Телеграм.

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Росія намагається підірвати довіру до Української формули миру

"Поширення подібних тез є частиною зусиль РФ зі зриву Саміту миру. Ворог добивається, щоб у цьому заході взяло участь якомога менше країн. Водночас Москва намагається ввести в оману світову спільноту, продовжуючи говорити про "готовність до миру", – наголосили в ЦПД.

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ЦПД сформував приблизні пропагандистські повідомлення, які містять такі наративи: