Кремль поширює у медіа повідомлення про нібито беззмістовність Української формули миру через відсутність Росії на Саміті миру.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Телеграм.

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Росія намагається підірвати довіру до Української формули миру

"Поширення подібних тез є частиною зусиль РФ зі зриву Саміту миру. Ворог добивається, щоб у цьому заході взяло участь якомога менше країн. Водночас Москва намагається ввести в оману світову спільноту, продовжуючи говорити про "готовність до миру", – наголосили в ЦПД.

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ЦПД сформував приблизні пропагандистські повідомлення, які містять такі наративи: 

  1. "Формула миру беззмістовна через відсутність на саміті ключових лідерів держав".
  2. "Цей дипломатичний проєкт не має сенсу без участі РФ".
  3. "Формула миру відірвана від реальності".
  4. "Росія готова сісти за стіл переговорів".
  5. "Україна та Захід не зацікавлені у мирі".
  6. "Швейцарія скомпрометувала себе як нейтральна держава".

РФ посилила кампанію з дискредитації мобілізації в Україні

Нагадаємо, що в травні ЦПД повідомляв про активізацію зусиль російської пропаганди в рамках дезінформаційної кампанії "Майдан-3" для максимальної дестабілізації ситуації в Україні.

Як зазначалося, РФ поширює тезу про "нелегітимність" української влади, намагаючись підштовхнути українців виходити на акції протесту.

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Омбудсман ВР з прав людини закликав міжнародну спільноту захистити українських дітей, які зараз у російській Росії.

Росія сподівається спровокувати політичну кризу, щоб послабити міжнародну підтримку України та водночас знизити її обороноздатність. Водночас фахівці з ЦПД закликали критично ставитися до інформації про події в Україні, яка поширюється в інтернеті, та не піддаватися на маніпуляції.

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