Кремль поширює у медіа повідомлення про нібито беззмістовність Української формули миру через відсутність Росії на Саміті миру.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Телеграм.
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Росія намагається підірвати довіру до Української формули миру
"Поширення подібних тез є частиною зусиль РФ зі зриву Саміту миру. Ворог добивається, щоб у цьому заході взяло участь якомога менше країн. Водночас Москва намагається ввести в оману світову спільноту, продовжуючи говорити про "готовність до миру", – наголосили в ЦПД.
ЦПД сформував приблизні пропагандистські повідомлення, які містять такі наративи:
- "Формула миру беззмістовна через відсутність на саміті ключових лідерів держав".
- "Цей дипломатичний проєкт не має сенсу без участі РФ".
- "Формула миру відірвана від реальності".
- "Росія готова сісти за стіл переговорів".
- "Україна та Захід не зацікавлені у мирі".
- "Швейцарія скомпрометувала себе як нейтральна держава".
РФ посилила кампанію з дискредитації мобілізації в Україні
Нагадаємо, що в травні ЦПД повідомляв про активізацію зусиль російської пропаганди в рамках дезінформаційної кампанії "Майдан-3" для максимальної дестабілізації ситуації в Україні.
Як зазначалося, РФ поширює тезу про "нелегітимність" української влади, намагаючись підштовхнути українців виходити на акції протесту.
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Росія сподівається спровокувати політичну кризу, щоб послабити міжнародну підтримку України та водночас знизити її обороноздатність. Водночас фахівці з ЦПД закликали критично ставитися до інформації про події в Україні, яка поширюється в інтернеті, та не піддаватися на маніпуляції.