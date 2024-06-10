Служба безпеки України зірвала ще одну спробу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ отримати актуальні дані про розміщення українських захисників в Одеській та Житомирській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Затримала російського агента, який шпигував за ЗСУ

Росіян цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території обох регіонів та місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни Сил оборони.

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – 19-річного мешканця Одеси, який шукав швидкого заробітку в інтернеті і потрапив у поле зору ФСБ.

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За вказівкою окупантів він щодня обходив декілька локацій в обласному центрі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці. Перебуваючи поблизу «потрібного» об’єкту, інформатор спостерігав за його периметром та контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фото.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про всі отримані відомості агент месенджером звітував своєму російському куратору.

Згодом о «відрядила» свого агента до Житомирщини, де він продовжив шпигувати за відпрацьованим алгоритмом. У разі підтвердження координат потенційних цілей, армія РФ планувала здійснити по них ракетно-дронові удари.

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СБУ затримала зрадника, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкту в Житомирі. Також Служба безпеки вжила комплексних заходів, щоб убезпечити місця базування українських захисників.

Фото: СБУ

За даними слідства, фігурант перебував на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Москві та Московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За кожне виконане завдання він обіцяв своєму агенту грошову винагороду. Кошти мали надходити на банківську картку інформатора.

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Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

На Хмельниччині СБУ затримала депутатку, яка працювала на ФСБ

Служба безпеки України затримала депутатку з Хмельниччини, яка працювала на Федеральну службу безпеки (ФСБ) РФ і завербувала своїх сина й доньку.

"До складу ворожого осередку входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей: 42-річний син і донька, якій виповнилося 37 років. За вказівкою російської спецслужби агенти намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон", – повідомляли в СБУ.

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Агенти під виглядом сімейних поїздок об’їжджали територію області на власному авто. Посадовиця приховано фотографувала об’єкти, а її син у цей час робив відповідні позначки на картах Google.

У поле зору російської спецслужби фігурантка потрапила на початку цього року завдяки прокремлівській активності в "Однокласниках".