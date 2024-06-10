У Львові медики дитячої лікарні святого Миколая впродовж семи місяців виходжували крихітку Софійку, яка народилася передчасно та мала вагу лише 600 грамів.

Про це повідомляє Перше медоб’єднанння Львова.

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Львівські лікарі виходили дівчинку, яка народилася із вагою 600 грамів

«Настільки крихітна, що поміщалася в мамині долоні! Дівчинку, яка народилася на 24-му тижні вагітності вагою лише 600 грамів виходила команда неонатологів дитячої лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова. Їм для цього знадобилося сім місяців», - йдеться у повідомленні.

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Софійка - третя й дуже бажана дівчинка в родині Данчівських, яка мешкає неподалік Львова. Попередні дві вагітності у її мами Андріани протікали без ускладнень. Коли 32-річна жінка носила під серцем уже третю донечку, у неї почались кровотечі. Була загроза втратити маля.

Лікарі намагалися зберегти вагітність, але все було намарно. На 24 тижні вагітності у жінки сталося відшарування плаценти і єдиним шансом на порятунок і крихітки, і мами був терміновий кесарів розтин.

«Поспішайка» Софійка з’явилася на світ з маленькою вагою і дуже незрілою. Рятувати маля взялася команда відділення інтенсивної терапії новонароджених. Перші тижні життя Софійки були справді боротьбою, адже дівчинка мала незрілі легені і вже в першу добу життя потребувала трьох доз сурфактанту — спеціального препарату, який вводять в легені таких діток, щоб допомогти їм дихати.