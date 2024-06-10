Після успішних ударів українських Сил оборони декількох десятків російських кораблів РФ почала залучати до патрулювання Чорного моря підводні човни.
Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, пише Укрінформ.
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Через атаки на кораблі РФ патрулює море на підводних човнах
«У Чорному морі тепер вони виконують завдання підводними човнами. У них уже сформувалася практика, коли зранку ці підводні човни змінюють один одного.
В Азово-Чорноморському регіоні у них чотири підводних човни, з яких три - є носіями крилатих ракет. Два підводні човни періодично виходять в море», - розповів він.
Pа словами Плетенчука, росіяни вирішили, що у Азовському морі безпечніше, і зараз намагаються організувати там навчальний процес для своїх кораблів.
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Зокрема, наразі у Азовському морі перебуває три великі десантні кораблі РФ і ще три малі ракетні кораблі проєкту «Буян-М». Ці кораблі здійснили перехід із пункту базування у Новоросійську.
Для захисту своїх кораблів у Азовському морі від українських дронів росіяни будують споруди у вигляді барж і фонових загороджень, розповів Плетенчук.
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"Сили оборони України вразили російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800", - зазначалося у повідомленні.