Колишній народний депутат отримав 12 років ув'язнення за виправдовування збройної агресії Російської Федерації та шахрайство проти банку на 2,2 мільярди гривень. Ймовірно, йдеться про Димитра Святаша.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Ексдепутата-регіонала, який втік до РФ, заочно засудили до ув'язнення

Суд визнав винним народного депутата IV-VIII скликань у публічних закликах з метою змін меж території України, виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії Росії проти України, шахрайському заволодінні коштами та майном банку, використанні підроблених документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

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Йому призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд задовольнив цивільний позов потерпілого.

Справа Святаша - що відомо

Під час судового розгляду, яке відбулося за відсутності обвинуваченого, але за участі захисника, прокурор довів, що засуджений, який з 2019 року перебуває на території Росії, упродовж 2022 року розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці дописи з наративами про відсутність збройної агресії Росії проти України, законність тимчасового захоплення її території, заклики до мешканців здійснювати колабораційну діяльність та співпрацювати з російськими банками.

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Упродовж 2008-2014 років колишній депутат як бенефіціар групи підприємств, що займалися складанням та продажем автомобілів з Росії, не повернув раніше отриманий кредит у банківській установі у сумі понад 50 млн доларів США.

Щоб повернути кредитні кошти, він передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

Після настання терміну повернення коштів засуджений використав завідомо підроблені документи і переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб майно з-під обтяжень.

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Внаслідок цього компанії, яка викупила борги банку, була завдана шкода на суму 2,2 млрд грн.