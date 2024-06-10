Берлін та Київ, 10 червня 2024 р.: VEON (NASDAQ: VEON, Euronext Amsterdam: VEON), глобальний цифровий оператор, який надає конвергентний зв'язок та онлайн-сервіси, повідомляє, що через свою 100% дочірню компанію «Київстар» має намір збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до 1 млрд доларів США протягом п'ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік. Це означає збільшення попередніх інвестиційних зобов'язань компанії у розмірі 600 мільйонів доларів США на трирічний період, про які було оголошено раніше. Ці кошти будуть спрямовані на інвестиції в мережеві та цифрові послуги, включаючи потенційні придбання або розвиток нових активів, соціальні внески та партнерства.

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Голова ради директорів і засновник VEON Оґі Фабела, член ради директорів VEON і Київстар, колишній державний секретар США Майкл Р. Помпео та президент Київстар Олександр Комаров візьмуть участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України 2024 у Берліні цього тижня, щоб висвітлити поточні внески VEON і Київстар у забезпечення стійкості України, а також подальші зобов'язання VEON щодо відбудови та відновлення України, включаючи вищезгаданий оновлений інвестиційний план.

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«VEON та Київстар всебічно підтримують стійкість, відновлення та відбудову України: від задоволення життєво важливих потреб українців у зв'язку до забезпечення населення новітніми цифровими можливостями, від захисту нашої мережі за допомогою партнерства з OpenRAN до забезпечення енергетичної незалежності та безперебійності, від підтримки українського бізнесу сьогодні до інвестування в цифрову екосистему країни в майбутньому. З огляду на підтримку міжнародних інвесторів VEON, я з гордістю відзначаю, що Київстар є яскравим прикладом того, як соціально відповідальний бізнес з міжнародними інвестиціями може підтримувати країну під час війни», - зазначив Олександр Комаров, президент компанії «Київстар». «Надихнувшись нашим власним прикладом, ми підтримуємо заклик Ukrainian Recovery Conference 2024 до бізнесу інвестувати в Україну, і робити це потрібно вже зараз! Я радий, що наша компанія долучається, збільшивши власні інвестиційні зобов'язання: 1 мільярд доларів США протягом 5 років».

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Компанія «Київстар», що належить VEON, стала одним із найбільших іноземних інвесторів України у 2022 та 2023 роках за версією Forbes Україна, з капітальними інвестиціями у розмірі 12,3 мільярда гривень за ці два роки - приблизно 176 мільйонів доларів США та 174 мільйони доларів США у 2022 та 2023 роках відповідно.

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Серед основних напрямків інвестицій Київстар у цифрову інфраструктуру України можна виділити такі:

З 24 лютого 2022 року Київстар побудував 1 895 нових базових станцій LTE та модернізував близько 13 200 існуючих базових станцій до стандарту 4G. Київстар додав понад 4 100 населених пунктів до покриття 4G, і 95% населення підконтрольних Україні територій мають доступ до послуг 4G в мережі Київстар. Оператор має на меті досягти майже повного (98%) покриття населення технологією 4G на підконтрольній території протягом наступних двох років.

Побутові та бізнес-користувачі фіксованого зв'язку отримують вигоду від розгортання високошвидкісної мережі GPON від Київстар, яку планують розширити до семи нових міст у 2024 році.

У лютому 2024 року Київстар та Rakuten Symphony підписали меморандум про наміри, що підтверджує готовність Київстар придбати та розгорнути технологію відкритої мережі радіодоступу (Open RAN) Rakuten Symphony у своїй мережі, яка включатиме в себе технології 4G та 5G.

Київстар інвестував 1 мільярд гривень (приблизно 27,4 мільйона доларів США) в енергетичну стійкість України, встановивши понад 2 300 генераторів та 113 000 акумуляторів, щоб забезпечити роботу мережі та зв'язок для клієнтів, навіть коли українська енергетична інфраструктура зазнає ворожих нападів.

У серпні 2022 року Київстар інвестував у Helsi, провідну цифрову платформу охорони здоров'я в Україні. Станом на березень 2024 року Helsi має 2,5 мільйона щомісячних активних користувачів на веб- та ОТТ-платформах, обслуговує майже 1 600 медичних закладів та понад 38 000 медичних працівників, а в першому кварталі 2024 року забезпечила здійснення 2,5 мільйона онлайн-записів на прийом до лікаря.

Київстар продовжує розширювати сферу використання та можливості платформи самообслуговування «Мій Київстар» та телевізійного додатку «Київстар ТБ», що налічує майже 1,5 мільйона активних користувачів щомісяця, а також локально орієнтований контент, включаючи освітні ресурси.

Київстар підтримує український бізнес, інтегруючи хмарні сервіси обробки даних Amazon Web Services та Microsoft Azure. Технологія Real-Time Kinematic від Київстар знаходить застосування в широкому спектрі професійних галузей - від сільського господарства до робіт з розмінування.

Загальна сума підтримки клієнтів та соціальних ініціатив Київстар з лютого 2022 року склала 50 мільйонів доларів США, включаючи корпоративні пожертви та діджитал-залучення пожертв клієнтів на розмінування України, що дозволило зібрати понад 180 мільйонів гривень (4,8 мільйона доларів США) у 2023-2024 роках на спільний проєкт з розмінування «Нам тут жити» з Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим».

Про Київстар

Київстар - найбільший телекомунікаційний оператор в Україні, який обслуговує 24 мільйони абонентів мобільного зв'язку та понад 1,1 мільйона абонентів домашнього інтернету. Протягом останніх двох років Київстар, як провідний оператор на українському ринку, підтримує рівень доступності мережі в середньому вище 90%, забезпечуючи зв'язком не лише своїх клієнтів, а й широкі верстви населення України. Київстар на 100% належить міжнародній групі компаній VEON.

Про VEON

VEON - це оператор цифрового зв'язку, який надає конвергентний зв'язок та цифрові послуги майже 160 мільйонам клієнтів. Працюючи в шести країнах, де проживає понад 7% населення світу, VEON змінює життя людей за допомогою технологічних послуг, які розширюють їхні можливості та сприяють економічному зростанню. Акції компанії VEON, штаб-квартира якої знаходиться в Амстердамі, котуються на біржах NASDAQ та Euronext. Для отримання додаткової інформації: www.veon.com

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Застереження

Цей реліз містить «прогностичні заяви», як визначено в розділі 27А Закону США про цінні папери від 1933 року, з поправками, та розділі 21Е Закону США про торгівлю цінними паперами від 1934 року, з поправками. Заяви щодо майбутнього не є історичними фактами і включають заяви, що стосуються, серед іншого, стратегії та інвестиційних планів компанії VEON. Прогностичні заяви неминуче пов'язані з ризиками та невизначеностями, багато з яких компанія VEON не може передбачити з точністю, а деякі з них компанія VEON може не передбачити взагалі. Прогностичні заяви, що містяться в цьому релізі, актуальні лише на дату його випуску. Компанія VEON не зобов'язується публічно оновлювати, за винятком випадків, передбачених федеральним законодавством США про цінні папери, будь-які прогностичні заяви для відображення подій або обставин після зазначеної дати або для відображення настання непередбачуваних подій. Крім того, елементи цього релізу містять або можуть містити «інсайдерську інформацію» відповідно до визначення, наведеного в Регламенті про зловживання на ринку (ЄС) № 596/2014.

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Контакти

VEON

Hande Asik

Group Director of Communications

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