Українські прикордонники за допомогою дрона знищили на Харківському напрямку комплекс відеоспостереження “Муром” російських загарбників.
Відповідне відео Державна прикордонна служба (ДПСУ) оприлюднила на сайті.
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Прикордонники атакували ворожий комплекс спостереження "Муром"
"На Харківському напрямку бійці бригади “Сталевий Кордон” уразили дроном-камікадзе ще один ворожий комплекс дальнього візуального спостереження “Муром”, - ідеться у повідомленні.
За допомогою такої камери росіяни вели спостереження за переміщенням підрозділів Сил оборони України.
Аеророзвідка ДПСУ вразила новітню техніку РФ
Розвідники Державної прикордонної служби показали ураження новітніх російських комплексів відеоспостереження.
«Уражено аеророзвідкою ДПСУ: новітні ворожі комплекси відеоспостереження «Муром», «Пергам», ретранслятор-підсилювач сигналу для ворожих безпілотників «Інкубатор», а також засоби радіоелектронної розвідки», - зазначалося у повідомленні.