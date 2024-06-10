Міністерство оборони України буде напряму підписувати контракти зі світовими виробниками озброєння.
Про це заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков під час виступу на Балкано-українському форумі оборонної промисловості.
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Україна буде співпрацювати зі світовими виробниками зброї - як саме
Як зазначив Кліменков, укладання контрактів безпосередньо з виробниками це частина стратегії щодо розширення міжнародного співробітництва та підвищення боєздатності української армії.
«Це дозволить нам отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації ЗСУ», — зазначив він.
Іноземні інвестори готові вкладатись у виробництво зброї в Україні
Найбільше іноземні інвестори зацікавлені у розвитку українського ОПК, заявляла під час Другого Міжнародного саміту міст і регіонів Міністерка економіки Юлія Свириденко, відповідаючи на запитання журналістки Kyiv Post.
«Що найбільше цікавить інвесторів? Все, що стосується defense – це оборонно-промисловий комплекс. Бо всі розуміють, що Україна – це велике поле для тестування технологій, інновацій», – розповідала вона.
Як наголошувала Свириденко, інвестори розуміють, що Україна має великий потенціал у ОПК не лише для власного захисту: «Ми маємо забезпечити не тільки себе, а можливо і розглянути перспективи експорту, озброєння майбутнього. Тому якраз ми бачимо, що цікавість інвесторів велика якраз у сфері оборонно-промислового комплексу».