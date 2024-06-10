До 10 років за ґратами засуджено одну з організаторок так званого «референдуму» у Лисичанську про приєднання тимчасово окупованої Луганської області до Росії.

Про це повідомляє 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області.

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Вчительку, яка співпрацювала з РФ, заочно засудили

«За матеріалами Служби безпеки України до 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна заочно засуджено організаторку окупаційного «референдуму» в Лисичанську. Співробітники СБУ задокументували, що у вересні 2022 року вчителька однієї зі шкіл, яка залишилася в окупації, взяла активну участь у підготовці та проведенні «голосування» щодо приєднання Луганської області до РФ», - ідеться в повідомленні.

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Як зазначено, правопорушниця добровільно погодилась на призначення її «членом комісії з проведення референдуму на дільниці № 1402», облаштованій окупантами у приміщенні дитсадку.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Зловмисниця складала списки виборців, видавала бюлетені, формувала протокол, надавала вказівки іншим учасникам фейкового заходу.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Фігурантку оголошено у розшук.

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В Україні колаборанта з Куп’янська засудили до 12 років ув'язнення

За матеріалами Служби безпеки України, 12 років тюрми отримав колаборант, який під час тимчасового захоплення Куп’янська Харківської області співпрацював з російськими окупантами та вступив до так званого “відділу МВС РФ”.

Там його призначили до складу патрульного підрозділу, що охороняв будівлі, в яких базувались угруповання російських загарбників. Також зловмисник, разом з озброєними росіянами, обходив територію міста і шукав учасників руху опору.

Чоловіка визнали винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 12 років позбавлення волі.