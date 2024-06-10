8-9 червня вдруге відбувся Львівський ярмарок смаку. Українські малі та середні виробники органічних сертифікованих продуктів, сировари та крафтові виробники представили свої найкращі товари.

Про це повідомляє OrganicInfo.ua.

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У Львові за підтримки Швейцарії відбувся черговий ярмарок смаку

У заході взяли участь більше 50-ти виробників із різних куточків країни, зокрема Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Харківської, Одеської, Тернопільської та інших областей.

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Метою заходу стала підтримка малих та середніх виробників органічних сертифікованих продуктів, сироварів та крафтових локальних виробників. Така ініціатива з розвитку торговельного потенціалу об’єднає учасників-виробників органічного та молочного секторів, ключових партнерів та зацікавлених споживачів.

"Уже стає гарною традицією щороку проводити Львівський ярмарок смаку. Це дуже важлива подія, яка дозволяє українським виробникам органічної і молочної продукції презентувати свої товари споживачам. Компанії-учасники ярмарку ще раз підтверджують, що українці можуть пишатися якісними та безпечними продуктами", – повідомив виконувач обов’язків Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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Як зазначили організатори, для виробників ця подія була особливо важливою. Після декількох років ізоляції через пандемію, в умовах ведення бізнесу під час війни такі ярмарки, спілкування, знайомства та можливість безпосередньо показати свої найкращі вироби споживачам мають велике значення для підприємців.

"Цього року Швейцарія вдруге підтримала проведення Львівського ярмарку смаку. Для Швейцарії проведення цього ярмарку – один із важливих кроків для підтримки органічних та молочних виробників у нинішніх надзвичайно складних умовах. Цей захід став платформою, яка знайомить споживачів із якісними українськими продуктами не лише з Львівщини, але й з тих регіонів, що найбільше постраждали від війни, таких як Харківщина та Одещина", – зазначив директор Програми співробітництва Посольства Швейцарії в Україні Андреас Хубер.

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Також у ярмарку смаку взяли участь сировари-переможці конкурсів ProCheese Awards 2021, World Cheese Awards 2022-2023 та виробники сиру.

Під час заходу відбувся майстер-клас з фудпейрингу (мистецтва поєднання смаків) з українськими сирами від засновниці ProCheese Академії, судді міжнародного сирного конкурсу World Cheese Awards Оксани Чернової. За її словами, за останні 2 роки українські сири отримали 26 нагород у міжнародному конкурсі World Cheese Awards у різних категоріях.

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Які майстер-класи проходили на ярмарку

Також під час події можна було відвідати зону таких майстер-класів:

Дегустація швейцарських сирів раклет і тет-де-муан; Дегустація українського вина та сиру; Правила створення сирного плато та дегустації; Приготування та дегустація Яворівського пирога з органічних продуктів; Поєднання сирів з органічними продуктами та інші.

"Органічні сертифіковані виробники, як і загалом аграрний бізнес, відчувають негативний вплив війни. Участь у Львівському ярмарку смаку дає можливість представити свою продукцію, поспілкуватись зі споживачами та вчергове заявити про те, що така продукція виробляється в Україні із дотриманням усіх вимог органічного законодавства ЄС та України. Запрошуємо усіх шукати органічний український листок, який є державним логотипом України для маркування органічної продукції", – пояснила президентка Львівської міської громадської організації "Екотерра" Наталія Чоловська.

За словами організаторів заходу, планується зробити Львівський ярмарок смаку щорічною подією, продовжувати підтримувати українських виробників і знайомити ще більше споживачів із продукцією.