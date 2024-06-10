Окружний суд Варшави видав європейський ордер на арешт 55-річного Томаша Шмідта – екссудді, який попросив у Білорусі політичного притулку.

Про це повідомляє RMF24.

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На арешт польського екссудді-втікача видали європейський ордер

Колишнього суддю звинувачують у шпигунстві. Згідно зі законодавством Республіки Польща, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 років до довічного ув'язнення.

Суд задовольнив клопотання прокуратури про тимчасовий арешт втікача «у зв’язку з переховуванням підозрюваного, побоюванням процесуальних махінацій та обвинуваченням підозрюваного у вчиненні злочину шпигунства».

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Рішення суду означає наказ про екстрадицію, який діє лише між країнами-членами Європейського Союзу. Ордер набуде чинності після того, як Шмідт перетне кордон ЄС.

Водночас Інтерпол відмовився переслідувати колишнього польського чиновника з червоним повідомленням (особлива категорія, що означає розшук з метою екстрадиції). Міжнародна поліцейська організація дійшла висновку, що справа Томаша Шмідта має політичний характер, а Інтерпол не вживає заходів у таких випадках.

Білоруський притулок для екссудді з Польщі - що відомо

6 травня суддя воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмідт попросив політичного притулку в Білорусі. Своє рішення він пояснив, зокрема, незгодою з курсом Варшави у політиці стосовно Білорусі й Росії.

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“Чому я до вас приїхав? Що стосується ситуації в моїй країні, то це вияв протесту проти політики Польщі щодо Білорусі та Росії”, - заявляв Шмідт.

Він оголосив, що просить у Білорусі політичного притулку, зазначивши, що наразі це неофіційне прохання.

Через 2 тижні після цього Варшавський районний суд заочно заарештував на три місяці суддю адміністративного суду Томаша Шмідта, який виїхав до Білорусі, а речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак повідомив, що Шмідта оголосили у розшук.