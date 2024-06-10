Президентка Віола Амгерд повідомила, що у Швейцарії зафіксували зростання кількості кібератак і поширення дезінформації напередодні Глобального саміту миру.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Reuters.

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Кібератаки охопили Швейцарію напередодні Глобального саміту миру

За словами Амгерд, кібератаки почастішали останніми тижнями.

Журналісти також запитали її, як її уряд реагує на особисті напади на неї в російських ЗМІ, оприлюднені в Швейцарії.

«Ми не викликали посла (РФ - ред.). Я так вирішила, тому що кампанія з дезінформації настільки екстремальна, що видно, що мало що з неї відбиває реальність», - додала Амгерд.

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Своєю чергою, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що існує явна «зацікавленість» у зриві Саміту миру, але ухилився від відповіді, хто стоїть за цими нападами, коли його запитали, чи причетна до них Росія.

За словами Кассіса, саміт має завершитися підсумковою декларацією, яка «в ідеалі» буде підтримана одноголосно.

Глобальний саміт миру - що відомо

Перший Глобальний саміт миру відбудеться у швейцарському Бюргенштоці 15-16 червня.

Швейцарія запросила на конференцію понад 160 делегацій. Серед них немає Росії.

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В Офісі президента України заявили, що відсутність представників РФ на першому Саміті - принципова позиція Києва.

Володимир Зеленський не виключає, що Москва спробує зірвати Саміт миру та послабити українські позиції.

Президент США Джо Байден, імовірно, пропустить український Саміт миру, що відбудеться у Швейцарії в червні цього року, бо в цей самий час має бути у Каліфорнії на заході зі збору коштів на президентську кампанію.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

Китай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру, - Зеленський.